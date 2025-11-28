سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو بدعنوانی کے جرم میں 21 سال قید کی سزا
بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو بدعنوانی کے الزام میں 21 سال قید کی سزا سنائی ہے، جو غیر موجودگی میں جاری کی گئی اور ان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد سیاسی بحران میں شدت پیدا کر سکتی ہے۔
ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے جمعرات کو معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بدعنوانی کے جرم میں 21 سال قید کی سزا سنائی، ایک ہفتے بعد کہ انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں موت کی سزا دی گئی تھی۔
78 سالہ حسینہ واجد اس وقت بھارت میں مقیم ہیں اور عدالت کے حکم کی پرواہ کیے بغیر بنگلہ دیش واپس نہیں آئیں۔
انہیں 17 نومبر کو غیر موجودگی میں انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، یہ سزا اس وقت دی گئی جب گزشتہ سال طلبہ کی قیادت والے احتجاج کے دوران ایک سخت کریک ڈاؤن ہوا، جس کے بعد وہ اقتدار سے ہٹ گئیں۔
سابق وزیر اعظم کے خلاف اینٹی کرپشن کمیشن نے ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے میں قیمتی زمینیں غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے الزام میں تین اور مقدمات بھی دائر کیے تھے۔
جج عبداللہ الممون نے کہا کہ حسینہ واجد کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اختیارات کا غلط استعمال کرتی رہی ہیں، ان پر کسی کی نظر نہیں تھی اور وہ عوام کی جائیداد پر لالچی نظر رکھتی رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حسینہ واجد نے عوامی زمین کو ذاتی اثاثہ سمجھا، ریاستی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور سرکاری کارروائیوں میں تبدیلی کر کے خود اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے فائدے کے لیے قوانین کو اپنے حق میں استعمال کیا۔
حسینہ واجد کے امریکا میں مقیم بیٹے سجیب واجد اور بیٹی صائمہ واجد، جو ایک سینئر اقوام متحدہ کے عہدے پر کام کر چکی ہیں، ان کو بھی پانچ پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی۔
سابق وزیراعظم 5 اگست 2024 کو طلبہ کی قیادت والے احتجاج کے بعد اپنے آمرانہ حکومت کے خلاف بنگلہ دیش سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو گئیں۔
پبلک پراسیکیوٹر خان معین الحسن نے کہا کہ وہ بدعنوانی کے مقدمات میں فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔
انہوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہم فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے زیادہ سے زیادہ سزا کی درخواست کی تھی، ہم اپنے موکل، اینٹی کرپشن کمیشن سے مشورہ کریں گے اور آئندہ کارروائی کا فیصلہ کریں گے۔
حسینہ واجد کے اقتدار کے اختتام کے بعد سے بنگلہ دیش سیاسی افراتفری کا شکار ہے اور فروری 2026 میں ہونے والے انتخابات کی مہم میں تشدد دیکھنے میں آیا ہے۔