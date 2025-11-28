  • KHI: Sunny 26.4°C
  • LHR: Sunny 20.2°C
  • ISB: Sunny 19°C
  • KHI: Sunny 26.4°C
  • LHR: Sunny 20.2°C
  • ISB: Sunny 19°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پیٹ کمنز اور ہیزل وڈ ایشیز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ سے بھی باہر

اسپورٹس ڈیسک شائع November 28, 2025 اپ ڈیٹ November 28, 2025 12:19pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنز اور ان کے ساتھی پیسر جوش ہیزل وڈ انجری کے باعث ایشیز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ سے بھی باہر ہوگئے ہیں۔

غیر ملکی خبررساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق پرتھ میں کمر درد کا شکار ہونے والے اوپننگ بیٹر عثمان خواجہ کو دوسرے میچ کے لیے برسبین میں اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے۔

آسٹریلیا نے افتتاحی ٹیسٹ میں پرتھ اسٹیڈیم میں انگلینڈ کو دوسرے ہی روز 8 وکٹوں سے شکست دیکر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی تھی۔

دوسرے ٹیسٹ میں بھی ٹیم کی قیادت اسٹیو اسمتھ کریں گے جب کہ مچل اسٹارک پیس اٹیک کی قیادت کریں گے اور ان کے ساتھ اسکاٹ بولینڈ اور برینڈن ڈوگٹ شامل ہوں گے۔

کرکٹ آسٹریلیا نے کہا کہ پیٹ کمنز ٹیم کے ساتھ سفر کریں گے، جیسا کہ وہ پرتھ میں بھی اسکواڈ کے ساتھ تھے، اگرچہ وہ کھیلنے کے لیے دستیاب نہیں۔

کمنز کے حوالے سے جلد فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب آسٹریلیا کے کوچ اور سلیکٹر اینڈریو میکڈونلڈ نے کہا تھا کہ انہیں فٹنس ثابت کرنے کے لیے گابا میں 4 دسمبر سے شروع ہونے والے میچ تک آخری لمحے تک موقع دیا جائے گا۔

کمنز جولائی میں کیریبین میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے بعد سے انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہیں۔

آسٹریلیا کے ایک اور فاسٹ باؤلر جوش ہیزل وڈ ہیمسٹرنگ انجری سے بحالی کے عمل میں ہیں جس کی وجہ سے وہ پرتھ میچ سے باہر ہو گئے تھے۔

اگرچہ کمنز نے جمعہ کو سڈنی میں نیٹس سیشن میں تقریباً پوری رفتار سے بولنگ کی جب کہ ہیزل وڈ نے مختصر رن اپ کے ساتھ بولنگ کی، ان کے ساتھ ریزرو فاسٹ بولر شان ایبٹ بھی موجود تھے جو خود بھی ہیمسٹرنگ انجری سے نمٹ رہے ہیں۔

آسٹریلیا کا اسکواڈ

اسٹیو اسمتھ (کپتان)، اسکاٹ بولینڈ، الیکس کیری، برینڈن ڈوگٹ، کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، عثمان خواجہ، مارنس لیبوشین، نیتھن لائن، مائیکل نیسر، مچل اسٹارک، جیک ویڈرالڈ، بو ویباسٹر۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

احمد رفیق اور قرۃالعین آزاد نے نکاح کرلیا

2

مبینہ فضائی حملوں کے بعد پاک-افغان کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی

3

شنگھائی ایئرپورٹ پر ارونا چل پردیش کی رہائشی خاتون کو روکنے پر بھارت اور چین میں تنازع

4

میری لاپرواہی کی وجہ سے بیٹی کی صحت متاثر ہوئی، اب ہر سال اس کا چیک اپ ہوتا ہے، سعدیہ امام

5

خطے کو جیوپولیٹیکل کشمکش، سرحدپار دہشتگردی کا سامنا، دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے، فیلڈ مارشل

6

’ایک آنکھ زمین ایک آسمان پر‘، بنوں پولیس عسکریت پسندوں کے جدید حربوں سے کیسے نمٹ رہی ہے؟

7

واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ، 2 فوجی زخمی، ٹرمپ نے واقعہ ’دہشتگردی‘ قرار دیدیا

8

آسٹریلیا کے ویزے کیلئے اب ایپ کے ذریعے درخواست دی جاسکے گی

کارٹون

کارٹون : 28 نومبر 2025
کارٹون : 27 نومبر 2025