مسلسل دوسرے روز سونے کی قیمت میں استحکام
ملک میں مسلسل دوسرے روز بھی سونے کی قیمت میں استحکام رہا جبکہ چاندی کی قیمت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
خبر رساں ادارے اے پی پی نے آل پاکستان صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ جمعے کو 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 38 ہزار 862 روپے پر برقرار رہی۔
اسی طرح 24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت 3 لاکھ 76 ہزار 253 روپے پر مستحکم رہی جبکہ 22 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت بھی 3 لاکھ 44 ہزار 911 روپے پر برقرار رہی۔
بین الاقوامی منڈی میں سونے کی قیمت 4 ہزار 165 ڈالر رہی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
اسی طرح چاندی کی فی تولہ قیمت 5 ہزار 642 روپے پر مستحکم رہی، اور 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 4 ہزار 837 روپے پر برقرار رہی، ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں بھی چاندی 53.70 ڈالر کے موجودہ نرخ میں فروخت ہوئی۔