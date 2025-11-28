سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے این ایچ اے افسران کو کرپشن الزامات پر ڈی چوک میں لٹکانے کا مطالبہ کردیا
سینیٹ ذیلی کمیٹی مواصلات میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے) افسران کو بدعنوانی اورکرپشن کے الزامات کی بنیاد پر ڈی چوک میں لٹکانے کا مطالبہ کردیا۔
ڈان نیوز کے مطابق سینیٹر کامل علی آغا کی زیرِ صدارت سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، سیکریٹری مواصلات، چیئرمین این ایچ اے نے کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔
اجلاس میں این ایچ اے حکام نے بتایا کہ کیرج 3 منصوبہ بلیک لسٹ کمپنی کو دئیے جانے کے حوالے سے رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی ہے، لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر نو منصوبے میں مبینہ بدعنوانی کے باعث چیئرمین این ایچ اے کو تبدیل کیا گیا ہے۔
کمیٹی اجلاس میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے استفسار کیا کہ این ایچ اے نے ایشیائی ترقیاتی بینک کو کیا لکھا ہے، ہمارے ساتھ اے ڈی بی کے ساتھ خط و کتابت شئیر کی جائے۔
جس پر این ایچ اے حکام نے بتایا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک اس سارے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اے ڈی بی نیا کنٹریکٹ دینے کا کہہ رہا ہے، اے ڈی بی نے ہمیں تحریری ہدایات نہیں دی ہیں۔
جس پر سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ اس کمیٹی کے ساتھ غلط بیانی کی جا رہی ہے، نا اہل کمپنیوں کو ٹھیکا دے کر منصوبوں پر اخراجات میں کئی گنا اضافہ کیا جاتا ہے، این ایچ اے کا ایک جونئیر افسر چوری کا دفاع کر رہا ہے۔
سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے ڈائریکٹر روکیورمنٹ این ایچ اے کو نوکری سے فارغ کرنے کا مطالبہ کردیا۔
سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ کمیٹی ارکان این ایچ اے کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے، این ایچ اے افسران کو ڈی چوک پر لٹکا دینا چاہیے، ڈپٹی ڈائریکٹر این ایچ اے سکھر عبد الجبار شیخ لوگوں سے کمیشن مانگ رہا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر کہتا ہے چیئرمین اور سیکریٹری میری جیب میں ہیں۔
سینیٹر ضمیر گھومرو نے کہا کہ ادارے اپنی بدعنوانیوں پر پردہ ڈالتے ہیں تو آئی ایم ایف رپورٹس جاری کرتا ہے، ایک ہفتے میں این ایچ اے این ایکس سی سی کو ٹرانچے 3 منصوبے کا ٹھیکہ دینے کے حوالے سے فیصلہ کرے۔
سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے سابق چیئر مین این ایچ اے ماتحت افسران کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں،ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ مناسب خط و کتابت نہیں کی جا رہی ہے، نئے چیئرمین این ایچ اے کو ادارے کے کرپٹ مافیا کے خلاف ایکشن لینا ہوگا، این ایچ اے نے کیرج 3 کے بعد ایک اور قومی شاہراھ کی تعمیر نو کا منصوبہ بلیک لسٹ کمپنی کو دے دیا ہے۔
سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ ایم-5 کی تعمیر نو کا منصوبہ بھی اسی بلیک لسٹ کمپنی نے مکمل کیا ہے۔
سینیٹر ضمیر گھومرو نے کہا کہ این ایچ اے کے سب افسران پر توہین پارلیمنٹ کا ایکٹ لگائیں گے،ہماری رپورٹ جمع کراتے ہی سب افسران فارغ تصور ہوں گے۔
سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے پاک پی ڈبلیو ڈی کی طرح این ایچ اے کو بھی بند کر دینے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کے پاس کمیٹی ارکان کا ایک وفد لے جاتے ہیں،این ایچ اے ایک مافیا بن چکا ہے، اسے بند کرنے کی سفارش کرنا ہوگی۔