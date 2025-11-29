اپوزیشن اتحاد کا عمران سے ملاقات نہ کرانے پر ملک گیر احتجاج کرنے کا انتباہ
اپوزیشن اتحاد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان تحریکِ انصاف (پی ٹی آئی) کے گرفتار بانی عمران خان کو ان کی بہنوں اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت دی جائے، حکومت نے اپنا طرزِ عمل ٹھیک نہ کیا تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔
ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پختونخوا ملی عوامی پارٹی (پی کے میپ) کے صدر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم نے سندھیوں، بلوچوں، پشتونوں اور پنجابیوں کو حکومت اور اس کی پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر آنے سے روکا ہوا ہے، ورنہ وہ باہر نکلیں گے اور حکمرانوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت نے پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کہیں اور سے ہدایات لے رہے ہیں، قبائلی علاقوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے اسپیکر اس سنگین مسئلے پر اپوزیشن کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا گیا ہے اور انہیں اپنی بہنوں اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات کی ان کی درخواست پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔
جمہوریت دفن ہو گئی
اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے کہا کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں جمہوریت کو دفن کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہری پور میں ہونے والے ضمنی انتخاب، جہاں سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اہلیہ امیدوار تھیں، کے نتائج تبدیل کر دیے گئے, انہوں نے الزام لگایا کہ فارم 47 پر موجود نتیجہ کمپیوٹر پر تبدیل شدہ نتیجے سے مختلف تھا۔
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن پارلیمنٹ اور جمہوری نظام کا حصہ رہنا چاہتی ہے، لیکن ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک میں عمران خان کو جانتا ہوں، وہ ہمیں اب پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہنے دیں گے۔