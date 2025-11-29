  • KHI: Partly Cloudy 27.4°C
  • LHR: Sunny 21.3°C
  • ISB: Clear 19.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.4°C
  • LHR: Sunny 21.3°C
  • ISB: Clear 19.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

چوہدری اسلم کے کردار کو منفی دکھانے پر بولی وڈ فلم سازوں پر مقدمہ کروں گی، بیوہ پولیس افسر

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 29 نومبر 2025 12:52pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

سندھ پولیس کے شہید افسر چوہدری اسلم کی بیوی نورین اسلم نے کہا ہے کہ اگر آنے والی بولی وڈ فلم ’دھرندر‘ میں ان کے شوہر کے کردار کو منفی دکھایا جائے گا تو وہ فلم سازوں کے خلاف مقدمہ کریں گی۔

’دھرندر‘ کو آئندہ ماہ دسمبر میں ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں سنجے دت سندھ پولیس کے افسر چوہدری اسلم کے روپ میں نظر آئیں گے۔

فلم میں ونود کھنہ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کے علاقے لیاری سے تعلق رکھنے والے ڈاکو رحمٰن ڈکیت کا کردار ادا کرتے دکھائی دیں گے جب کہ رنویر سنگھ کو مبینہ طور پر پاکستانی خفیہ ایجنسی کے اہلکار کے طور پر دکھایا جائے گا۔

فلم کے ٹریلر سامنے آنے کے بعد اب چوہدری اسلم کی بیوہ نورین اسلم نے جیو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے شوہر کے کردار کو منفی دکھایا گیا تو وہ فلم سازوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گی۔

دوران انٹرویو انہوں نے اپنے شوہر کی بہادری پر بھی بات کی اور یہ بھی بتایا کہ ان کے شوہر نے کس طرح انکاؤنٹر کرکے رحمٰن ڈکیت کو مارا تھا اور یہ کہ وہ کس طرح بہادری سے دہشت گردوں سے لڑتے تھے۔

انہوں نے شوہر پر ہونے والے خود کش دھماکے پر بھی بات کی اور بتایا کہ اس وقت ان کے سب سے چھوٹے بیٹے 8 سال کے تھے اور والد کے قتل کا سن کر وہ بیہوش ہوگئے تھے۔

نورین اسلم نے شوہر کو بہادر اور وطن کا سچا سپاہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو کام چوہدری اسلم نے کیے، وہ آج تک کوئی پولیس افسر نہیں کر سکا، وہ کاالعدم دہشت گرد تنظیموں کو کھلے عام للکارتے تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ وہ چوہدری اسلم کی بیوہ ہیں، وہ شوہر کے زندہ ہونے تک گھریلو خاتون تھیں لیکن شوہر کی شہادت کے بعد وہ لاوا بن چکی ہیں اور اب ان کے شوہر پر بولی وڈ فلم بنائی گئی ہے۔

ان کے مطابق ان کے شوہر کی بہادری کی پوری دنیا تعریفیں کرتی ہے، چند افراد اگر ان کے شوہر کو برا بھلا کہتے ہیں تو ایسا کہنے والوں کی کوئی اوقات نہیں۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فلم کے ٹریلر میں ایک نامناسب ڈائلاگ شامل کیا گیا ہے کہ جن اور شیطان کے میلاپ کے بعد چوہدری اسلم پیدا ہوئے جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔

انہوں نے کہا کہ مذکورہ ڈائلاگ ان کے شہید شوہر کی والدہ کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کہ انتہائی شریف خاتون تھیں، فلم سازوں کو ایسے نامناسب الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔

انہوں نے واضح کیا کہ اگر فلم میں ان کے شوہر کے کردار کو منفی دکھایا گیا تو وہ فلم سازوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گی، وہ چوہدری اسلم کی وارث ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کررہا، وزارتِ داخلہ نے سینیٹ کمیٹی کو آگاہ کردیا

2

یواےای کی پاکستانی شہریوں کے ویزوں پرمبینہ پابندیوں کی تردید

3

افغانستان سے تاجکستان میں ڈرون حملہ، تین چینی ملازمین ہلاک

4

نیشنل گارڈز پر حملہ: ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک سے امریکا ہجرت روکنے کا اعلان

5

پردہ دار خاتون ہوں، گھر میں بھائی سے بھی پردہ کرتی ہوں، نبیحہ علی خان

6

بانی سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کیخلاف توہینِ عدالت کی درخواست دائر

7

سرکاری ملازمین کیلئے اثاثہ جات ظاہر کرنا لازمی ہوگیا

8

سوشل میڈیا پر سابق وزیراعظم کے حوالے سے فیک نیوز اور افواہیں انتہائی خطرناک ہیں، دفتر خارجہ

کارٹون

کارٹون : 29 نومبر 2025
کارٹون : 28 نومبر 2025