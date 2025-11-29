والدین نے پیسوں کے لیے ناچنے پر مجبور کیا، کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا بھی رہا، جیا بھٹاچاریہ

والدین نے پیسوں کے لیے ناچنے پر مجبور کیا، کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا بھی رہا، جیا بھٹاچاریہ
بھارتی اداکارہ جیا بھٹا چاریہ نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں اداکاری کا کوئی شوق نہیں تھا، والدین نے انہیں ناچنے پر مجبور کیا جب کہ شوبز انڈسٹری میں انہوں نے کاسٹنگ کاؤچ کا بھی سامنا کیا۔
جیا بھٹاچاریہ نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ان کا بچپن بہت مشکل تھا، اپنے والدین کی خراب شادی کی شکار ہوئیں اور یہ کہ اپنی ماں کے ہاتھوں جسمانی تشدد کا شکار بھی ہوئیں۔
بھارتی نشریاتی ادارے ’این ڈی ٹی وی‘ کے مطابق سدھارتھ کانن سےگفتگو میں جیا بھٹاچاریہ نے بتایا کہ لڑکی کے طور پر پیدا ہونا ان کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔
انہوں نے کہا کہ ان کے والدین ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپس میں نہیں جڑے اور ان کا تنازع بچوں تک پہنچ گیا۔
جیا بھٹاچاریہ کے مطابق ان کی والدہ شادی سے خوش نہیں تھیں؛ ان کے خواب پورے نہ ہوئے، اس لیے انہوں نے انہیں جو کچھ دیا وہ نامکمل تھا، والدہ انہیں ہنٹر، بیلن، چمچوں، جوتوں اور دیگر اشیا سے مارتی تھیں۔
اداکارہ کے مطابق بچپن میں انہیں بہت پیٹا گیا، ان کا بچپن تشدد میں گزرا، جس وجہ سے انہیں خود سے بھی نفرت ہوگئی اور انہوں نے متعدد بار خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی۔
اداکارہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا والد سے گہرا لگاؤ تھا، تاہم ان کی ماں کے خلاف نفرت بالغ ہونے تک جاری رہی، جس وجہ سے وہ والدہ کا قدر بھی نہیں کرتی تھیں۔
جیا بھٹاچاریہ کے مطابق اداکاری میں آنا ان کی منصوبہ بندی نہیں تھی، والدہ نے انہیں اداکاری کی طرف دھکیلا، وہ ناچتی تھیں اور موسیقی کی تربیت لے رہی تھی۔
ان کا کہنا تھاکہ ایک بار انہیں ٹیلی فلم میں کام کرنے کی پیش کش ہوئی، ڈائریکٹر نے ان کے والد سے بات کی اور پہلے انہیں عورت کے طور پر ناچنے کو کہا، پھر مرد کے کردار کو ادا کرنے کا بھی کہا، شوٹ تین دن بعد ہونا تھا لیکن والد نے اگلے دن ہی صبح 5 بجے شوٹنگ سیٹ پر پہنچا دیا۔
اداکارہ نے کہا کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھیں لیکن والد انہیں وہاں لے گئے، یوں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی اداکاری کا کیریئر شروع ہوگیا۔
اداکارہ نے انڈسٹری میں کاسٹنگ کاؤچ کا خوفناک تجربہ بھی شیئر کیا اور بتایا کہ پہلی ٹیلی فلم کے بعد ڈائریکٹر اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کے گھر آکر انہیں بار لے جانے کے لیے آیا، جس پر والدہ ٹالتی رہیں لیکن ہدایت کار ضدی تھا، اس لیے والدہ نے ان کی بات مان لی۔
جیا بھٹاچاریہ کے مطابق ہدایت کار انہیں ریسٹورنٹ لے گئے، اس وقت وہ 17 یا 18 سال کی تھیں، اس کے بعد ہدایت کار کا دوست روز ان کے گھر آتا رہا، انہیں ڈرائیونگ سکھائی اور پھر ممبئی منتقل ہونے کی پیش کش بھی کی لیکن انہوں نے انکار کردیا تھا۔