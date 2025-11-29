  • KHI: Clear 21.3°C
فن لینڈ کا ’آپریشنل اور اسٹریٹجک وجوہات‘ کی بنیاد پر پاکستان میں سفارتخانہ بند کرنے کا فیصلہ

ویب ڈیسکشائع 29 نومبر 2025 07:17pm
— فائل فوٹو: ڈان

فن لینڈ نے آپریشنل اور اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر پاکستان، افغانستان اور میانمار میں اپنے سفارتخانوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

فن لینڈ کی وزارتِ خارجہ نے جمعہ (28 نومبر) کو جاری ایک بیان میں کہا کہ وزارتِ خارجہ نے اسلام آباد، کابل اور یانگون میں فن لینڈ کے سفارتخانوں کو 2026 میں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ سفارتخانے آپریشنل اور اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر بند کیے جا رہے ہیں، جو متعلقہ ممالک کی سیاسی صورتحال میں تبدیلیوں اور فن لینڈ کے ساتھ محدود تجارتی و اقتصادی تعلقات سے جڑی ہوئی ہیں۔
وزارت نے بتایا کہ تینوں ممالک میں سفارتخانوں کی بندش کی تیاری پہلے ہی شروع کر دی گئی تھی، یہ مشن 2026 کے دوران بند کر دیے جائیں گے۔

یہ اقدام فن لینڈ کے سفارتی مشنز کے نیٹ ورک کے اسٹریٹجک جائزے کا حصہ ہے۔
بیان کے مطابق، اس میں فن لینڈ کی خارجہ و سلامتی پالیسی کے مفادات اور اس کی برآمدات کے فروغ کی ضروریات کو مدِنظر رکھا گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ وسائل کو اُن ممالک پر مرکوز کیا جائے جو فن لینڈ کے لیے تزویراتی طور پر زیادہ اہم ہیں۔

فن لینڈ کی وزیرِ خارجہ ایلینا والٹونن نے کہا کہ ہم مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بیرونِ ملک فن لینڈ کے مشنز کے نیٹ ورک کو منظم طریقے سے بہتر بنائیں گے۔
ہمارا آپریشنل ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، یہ فیصلہ ہمیں ایک مضبوط اور زیادہ مسابقتی فن لینڈ تشکیل دینے اور ہماری ترجیحات کے مطابق بیرونی تعلقات کو مؤثر انداز میں چلانے میں مدد دیں گے۔

اس سے قبل 2012 میں بھی فن لینڈ نے مالی مسائل کے باعث پاکستان میں اپنا سفارتخانہ بند کر دیا تھا، تاہم 2022 میں مشن دوبارہ کھول دیا گیا تھا۔
2023 میں سویڈن نے بھی سیکورٹی صورتحال کے باعث اسلام آباد میں اپنا سفارتخانہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا تھا۔

