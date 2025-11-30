  • KHI: Sunny 28.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 19°C
  • KHI: Sunny 28.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 19°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایران نے خشک سالی کے باعث اہم ڈیم میں بجلی کی پیداوار روک دی

ڈان اخبار شائع November 30, 2025 اپ ڈیٹ November 30, 2025 12:03pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

ایرانی حکام نے پانی کے ذخیرے میں نمایاں کمی ہونے کے بعد ہفتہ کو ملک کے سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک کی بجلی کی پیداوار روک دی۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ڈیم اور اس کے پاور پلانٹ کے سربراہ امیر محمودی نے ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کو بتایا کہ ’کارخہ ڈیم کے ذخیرے کی سطح میں کمی کے باعث اس کے پاور پلانٹ کے یونٹس پر پیداوار روک دی گئی ہے‘۔

انہوں نے مزید کہا کہ بعد ازاں پانی ڈیم کے نچلے والو سے جاری کیا گیا تاکہ نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔

امیر محمودی نے بتایا کہ ڈیم کے ذخیرے میں فی الحال تقریباً ایک ارب مکعب میٹر پانی موجود ہے، اور پانی کی موجودہ سطح 180 میٹر ہے، جو بجلی کی پیداوار کی قدرتی آپریشنل سطح سے 40 میٹر کم ہے۔

ارنا کے مطابق کارخہ ڈیم دنیا کے سب سے بڑے مٹی کے ڈیموں میں سے ایک ہے اور ایران اور مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا ڈیم شمار ہوتا ہے۔

یہ ڈیم کارخہ دریا پر بنایا گیا ہے اور شہر اندیمشک سے شمال مغرب میں تقریباً 22 کلومیٹر (14 میل) کے فاصلے پر صوبہ خوزستان میں واقع ہے۔

یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب ملک کو ریکارڈ کے آغاز سے 6 دہائیوں میں سب سے شدید خشک سالی کا سامنا ہے۔

ایرانی میڈیا نے گزشتہ چند ہفتوں میں رپورٹ کیا کہ سالانہ بارش کی سطح اس سال طویل مدتی اوسط کے مقابلے میں تقریباً 90 فیصد کم رہی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کررہا، وزارتِ داخلہ نے سینیٹ کمیٹی کو آگاہ کردیا

2

نیشنل گارڈز پر حملہ: ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک سے امریکا ہجرت روکنے کا اعلان

3

یواےای کی پاکستانی شہریوں کے ویزوں پرمبینہ پابندیوں کی تردید

4

افغانستان سے تاجکستان میں ڈرون حملہ، تین چینی ملازمین ہلاک

5

پردہ دار خاتون ہوں، گھر میں بھائی سے بھی پردہ کرتی ہوں، نبیحہ علی خان

6

بانی سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کیخلاف توہینِ عدالت کی درخواست دائر

7

سرکاری ملازمین کیلئے اثاثہ جات ظاہر کرنا لازمی ہوگیا

8

میری ریمپ واک پر تنقید کرنے والے ذہنی مریض ہیں، متھیرا

کارٹون

کارٹون : 30 نومبر 2025
کارٹون : 29 نومبر 2025