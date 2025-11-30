امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مسلح ملزم کی بینکوئٹ ہال میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک، 10 زخمی
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر اسٹاکٹن کے ایک بینکوئٹ ہال میں خاندانی اجتماع کے دوران مسلح ملزم کی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے
سی این این کی رپورٹ کے مطابق سان جوآقن کاؤنٹی شیرف آفس کی ترجمان ہیتر برینٹ نے بتایا کہ زخمیوں میں بچے اور بالغ بھی شامل ہیں، فوری طور پر زخمیوں کی ہسپتال میں حالت کے بارے میں کوئی اطلاع جاری نہیں کی گئی۔
برینٹ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ابتدائی اشارے بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی ہدف شدہ حملے کا حصہ ہو سکتا ہے، یہ ایک بہت ہی سرگرم اور جاری تحقیقات والا کیس ہے اور معلومات محدود ہیں۔
شیرف آفس کے مطابق فائرنگ شام 6 بجے سے تھوڑی پہلے شہر کے شمالی حصے میں ہوئی۔
یہ بینکوئٹ ہال ڈیری کوئن سمیت کئی کاروباروں کے ساتھ پارکنگ شیئر کرتا ہے، خاندانی تقریب کی میزبانی کر رہا تھا۔
برینٹ کے مطابق مشتبہ فائرنگ کرنے والا فرار ہو گیا ہے اور اب تک گرفتار نہیں ہوا، حکام نے عوام سے مدد کی اپیل کی ہے تاکہ محققین ممکنہ مقصد جان سکیں، تفتیش کار تمام ممکنہ پہلوؤں کو کھنگال رہے ہیں۔
سان جوآقن کاؤنٹی شیرف آفس اس واقعے کی تحقیقات کی قیادت کر رہا ہے۔
یہ تشدد اسٹاکٹن کو ان امریکی کمیونٹیز کی بڑھتی ہوئی فہرست میں شامل کرتا ہے، جہاں روزمرہ کے مقامات (اسکولز، شاپنگ سینٹرز، بارز اور دفاتر) میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں۔
گن وائلنس آرکائیو کے مطابق اس سال اب تک امریکا میں کم از کم 380 بڑے پیمانے کی فائرنگ کے واقعات ہو چکے ہیں، اس تعریف کے مطابق ’جب 4 یا زیادہ افراد پر گولیاں چلائی جائیں، شوٹر کو شمار نہیں کیا جاتا۔
کیلیفورنیا کے گورنر گیوین نیوسم کو اس فائرنگ کے واقعے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔
اسٹاکٹن کی میئر کرسٹینا فوگازی نے ایک بیان میں کہا کہ گورنر نے کمیونٹی کی مدد کے لیے ریاست کی مکمل حمایت کی پیشکش کی ہے۔
فوگازی نے لکھا کہ آج رات ہمارا شہر ایک دل دہلا دینے والی اور تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، براہ کرم زخمیوں، ان کے اہلِ خانہ اور ہمارے فرسٹ رسپانڈرز کے لیے دعائیں کریں۔