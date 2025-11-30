  • KHI: Clear 19.4°C
اسحٰق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون پر تبادلۂ خیال

ویب ڈیسکشائع 30 نومبر 2025 10:00pm
فوٹو: وزارت خارجہ / ایکس
فوٹو: وزارت خارجہ / ایکس

وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی سفیر جیانگ زائی دونگ نے آج نائب وزیر اعظم اسحٰق ڈار سے ملاقات کی جس میں پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ترجمان وزارت خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق چینی سفیر جیانگ زائی دونگ نے آج نائب وزیر اعظم اسحٰق ڈار سے ملاقات کی، ملاقات میں نائب وزیر اعظم نے تاجکستان میں افغان سرحد کے قریب تین چینی شہریوں کے المناک قتل پر تعزیت کا اظہار کیا۔

ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق اسحٰق ڈار نے ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے وانگ فُک کورٹ رہائشی کمپلیکس میں حالیہ تباہ کن آتش زدگی میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور متاثرین کے لیے اظہار ہمدردی بھی کیا۔

نائب وزیراعظم نے اعادہ کیا کہ پاکستان ان مشکل حالات میں چین کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے، ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔

