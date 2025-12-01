  • KHI: Sunny 27.5°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Partly Cloudy 18.7°C
  • KHI: Sunny 27.5°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Partly Cloudy 18.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بھارت کی فلمی دنیا حقیقت سے دور ہے، مئی کی جنگ نے سب واضح کر دیا، جمال شاہ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 01 دسمبر 2025 12:12pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

سینئر اداکار و ہدایتکار جمال شاہ نے کہا کہ بھارت کی فلمی دنیا غیر حقیقی تشدد اور بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیروز کے سہارے چل رہی ہے، مگر مئی میں پیش آنے والے واقعات نے ان تمام فینٹسیوں کو بے نقاب کر دیا۔

جمال شاہ نے حال ہی میں عمر ثانی کے ہوسٹ کیے گئے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے بھارت کی فلمی صنعت میں تشدد اور جنگ کو غیر حقیقی انداز میں پیش کرنے پر سخت تنقید کی۔

گفتگو کے دوران جمال شاہ نے واضح کیا کہ وہ ایسے پروجیکٹس کا کبھی حصہ نہیں بنتے، جن میں ناظرین کے لیے کوئی سبق موجود نہ ہو یا جو حقیقی زندگی سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔

ان کا کہنا تھا کہ ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جانے والا تشدد نہ صرف حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے بلکہ اس کے نتائج بھی حقیقت کے قریب ہونے چاہئیں۔

جمال شاہ کے مطابق پاکستان میں کسی بھی شہر میں ایسا بلاجواز تشدد دیکھنے کو نہیں ملتا، جیسا کہ بھارت کی ساؤتھ انڈین فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک شخص اچانک نمودار ہو کر سڑکوں پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں لوگ 30 سے 50 فٹ دور جا گرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ سب مبالغہ آرائی ہے اور حقیقت سے بہت دور ہے۔

اداکار نے مزید کہا کہ مئی میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت کو جس صورت حال کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہ فلمی دنیا کے غیر حقیقی تصورات میں رہتے ہیں، جہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ایک 70 سال کا ہیرو آئے گا اور سب کو شکست دے دے گا۔

اپنی گفتگو کے اختتام پر جمال شاہ نے کہا کہ ایسی فلمیں ایک آدھ بار تو چل سکتی ہیں، لیکن بار بار لوگوں کو دھوکا نہیں دیا جا سکتا۔

ان کے مطابق اگر فلموں میں حقیقت کے قریب تر ایکشن مناظر شامل کیے جائیں تو وہ زیادہ مؤثر اور قابل قبول ہوں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں دہشتگردی کے مراکز اور دہشتگرد قیادت موجود، طالبان سہولت کاری بند کریں، ترجمان پاک فوج

2

یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کررہا، وزارتِ داخلہ نے سینیٹ کمیٹی کو آگاہ کردیا

3

فن لینڈ کا ’آپریشنل اور اسٹریٹجک وجوہات‘ کی بنیاد پر پاکستان میں سفارتخانہ بند کرنے کا فیصلہ

4

ویزا مسئلے پر پاکستان اور یو اے ای کے بیانات میں تضاد، پاکستانی مسافر غیر یقینی کا شکار

5

واشنگٹن فائرنگ: ’امریکا نے لاکھوں افغانوں سے کیا اپنا وعدہ بھلا دیا‘

6

مستند دستاویزات رکھنے والے کسی مسافر کو بیرونِ ملک سفر سے نہیں روکا جائے گا، وزیر داخلہ

7

اہم ڈیڈ لائن گزرگئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا

8

اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی پاکستان میں آئینی ترامیم پر تنقید

کارٹون

کارٹون : 1 دسمبر 2025
کارٹون : 30 نومبر 2025