لاہور میں 32 سالہ نوجوان کا اغوا کے بعد قتل کا ڈراپ سین ہوگیا
لاہور میں 32 سالہ عقیدت علی کے اغوا اور قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے، پولیس نے مقتول کے قریبی دوست ریٹائرڈ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل کو گرفتار کر کے لاش برآمد کرلی ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق لاہور میں 32 سالہ نوجوان کا قاتل مغوی کا دوست ریٹائرڈ اسسٹنٹ سپرٹینڈنٹ جیل نکلا، دونوں کے درمیان سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی جس کا انجام خطرناک نکلا۔
32 سالہ عقیدت علی 7 نومبر کو اغوا ہوا تو پولیس نے تفتیش شروع کی اور پھر مختلف پہلوؤں پر ہونے والی تفتیش اور پھر فون کالز کا ڈیٹا پولیس کو ملزم تک لے گیا جو مقتول کا قریبی دوست ارشد ورائچ نکلا۔
ملزم نے اپنے ہی دوست کو گولیاں مار کر قتل کیا اور پھر لاش کھیتوں میں پھینک دی، تاہم پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے لاش برآمد کر لی۔
پولیس کے مطابق ملزم سابق اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل ہے، دونوں کے درمیان گزشتہ دو برس سے دوستی تھی، گرفتار ملزم سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے اور اگر واردات میں کوئی اور شخص ملوث پایا گیا تو اسے بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
ملزم نے ابتدائی بیان میں انکشاف کیا کہ وہ بدنامی کے خدشے کے باعث قتل پر مجبور ہوا۔