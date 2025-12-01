  • KHI: Clear 20°C
  • LHR: Clear 14°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
  • KHI: Clear 20°C
  • LHR: Clear 14°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پہلے ہی کہا تھا شرافت سے نہیں چلیں گے تو گورنرراج لگ سکتا ہے، فیصل واڈا

ویب ڈیسکشائع 01 دسمبر 2025 06:30pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز/ اسکرین گریب
— فائل فوٹو: ڈان نیوز/ اسکرین گریب

سینیٹر فیصل واوڈا نے واضح کیا ہےکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شرافت سے نہیں چلیں گے تو گورنر راج لگ سکتا ہے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے خیبرپختونخوا حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔

اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوشش ہونی چاہیے کہ صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو گورنر راج کا آپشن ہوجائے گا۔

مزید کہا ’میں نے پہلے ہی واضح کردیا تھا اگر یہ شرافت سے نہیں چلیں گے تو گورنر راج لگ سکتا ہے‘۔

صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا ’فیصل کریم کنڈی کی جگہ نیا گورنر کون ہوسکتا ہے‘؟

جس پر سینیٹر فیصل واڈا نے جواب دیا کہ اگر گورنر خیبرپختونخوا کے نام پر اتفاق رائے کا کوئی مسئلہ ہوا تو سیاسی بندہ کے نام کرہ نہیں نکل سکتا۔

چیف آف ڈیفنس فورسز سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف موجود ہے، کمانڈ موجود ہے، نوٹیفیکیشن آج ہو جائے یا کل ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

مزید کہا کہ ہو سکتا نوٹیفیکیشن کی بجائے تقریب ہو جائے جب کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا اسمبلی میں آنا آپ کو بتاتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ٹھوک بجا کر کھڑے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اہم ڈیڈ لائن گزرگئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا

2

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

3

کراچی: نیپا پر کھلے گٹر میں گرنے والے 3 سالہ بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی

4

چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا، خواجہ آصف

5

امریکی شہری کو فیس بک پر ’اجنبی کا پیغام‘ 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر میں پڑا

6

ڈراما ’دھوپ کنارے‘ کی کامیابی کے بعد آدھا چہرہ مفلوج ہوگیا تھا، مرینہ خان

7

بلوچستان دھماکوں سے گونج اٹھا، ریلوے لائن تباہ کردی گئی

8

واشنگٹن فائرنگ: ’امریکا نے لاکھوں افغانوں سے کیا اپنا وعدہ بھلا دیا‘

کارٹون

کارٹون : 1 دسمبر 2025
کارٹون : 30 نومبر 2025