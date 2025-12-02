  • KHI: Sunny 23.9°C
  • LHR: Sunny 18.1°C
  • ISB: Sunny 17°C
  • KHI: Sunny 23.9°C
  • LHR: Sunny 18.1°C
  • ISB: Sunny 17°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بلوچستان: نوکنڈی میں ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے میں خاتون بمبار ملوث نکلی

سلیم شاہد شائع December 2, 2025 اپ ڈیٹ December 2, 2025 11:45am
3 حملہ آور قلعے میں داخل ہوتے ہی مارے گئے، دیگر کمپاؤنڈ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ — فائل فوٹو: اے ایف پی
3 حملہ آور قلعے میں داخل ہوتے ہی مارے گئے، دیگر کمپاؤنڈ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ — فائل فوٹو: اے ایف پی

چاغی ضلع کے قصبے نوکنڈی میں فرنٹیئر کور کے ہیڈکوارٹر (جس پر اتوار کی شب حملہ ہوا تھا) کو ایک خاتون خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا تھا۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق حکام نے بتایا کہ خاتون نے رات 8 بج کر 40 منٹ پر ’خودکش حملہ کیا‘ اور ہدف پیراملٹری فورس کا ہیڈکوارٹر تھا۔

کالعدم بلوچستان لبریشن فرنٹ (بی ایل ایف) نے حملہ آور کی تصویر جاری کی اور اس کی شناخت زینت رفیق کے طور پر کی۔

حکام نے بتایا کہ 3 حملہ آور قلعے میں داخل ہوتے ہی مارے گئے، جب کہ دیگر کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔

انہوں نے مزید کہا کہ بعد ازاں کمپاؤنڈ کو کلیئر کر دیا گیا تھا، تاہم مقامی افراد کے مطابق پیر کی شام تک وقفے وقفے سے فائرنگ جاری رہی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اہم ڈیڈ لائن گزرگئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا

2

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

3

کراچی: نیپا پر کھلے گٹر میں گرنے والے 3 سالہ بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی

4

چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا، خواجہ آصف

5

امریکی شہری کو فیس بک پر ’اجنبی کا پیغام‘ 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر میں پڑا

6

ڈراما ’دھوپ کنارے‘ کی کامیابی کے بعد آدھا چہرہ مفلوج ہوگیا تھا، مرینہ خان

7

بلوچستان دھماکوں سے گونج اٹھا، ریلوے لائن تباہ کردی گئی

8

واشنگٹن فائرنگ: ’امریکا نے لاکھوں افغانوں سے کیا اپنا وعدہ بھلا دیا‘

کارٹون

کارٹون : 2 دسمبر 2025
کارٹون : 1 دسمبر 2025