جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ظفر راجپوت کو چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ تعینات کرنے کی منظوری دیدی

ویب ڈیسکشائع 02 دسمبر 2025 03:29pm
— فوٹو: سندھ ہائیکورٹ / ویب سائٹ
— فوٹو: سندھ ہائیکورٹ / ویب سائٹ

جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سندھ ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس ظفر راجپوت اور بلوچستان ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس کامران خان ملاخیل کے نام کی منظوری دے دی۔

چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پہلے اجلاس میں سندھ ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری پر غور کیا گیا۔

جوڈیشل کمیشن کی جانب سے سندھ ہائیکورٹ کے 3 سینئر ججز ، قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت، جسٹس اقبال کلہوڑو اور جسٹس محمود اے خان کے ناموں پر غور کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس ظفر راجپوت کے نام کی مظوری دی۔

جوڈیشل کمیشن کے دوسرے اجلاس میں کمیشن نے بلوچستان ہائیکورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تقرری کیلئے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جن میں جسٹس کامران خان ملاخیل، جسٹس اقبال احمد کانسی اور جسٹس شوکت علی درخشانی شامل تھے۔

ذرائع کے مطابق کمیشن نے بلوچستان ہائیکورٹ کے مستقل چیف جسٹس کیلئے جسٹس کامران خان ملاخیل کے نام کی منظوری دی۔

جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تسرے اجلاس میں سپریم کورٹ میں مستقل جج کی تعیناتی پر غور کیا گیا جس کیلئے اسلام آباد ہائیکورٹ کے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق کمیشن نے ایکٹنگ جج سپریم کورٹ کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو ہی سپریم کورٹ کا مستقل جج تعینات کرنے کی منظوری دی۔

جوڈیشل کمیشن کے تینوں اجلاسوں کا باقاعدہ اعلامیہ کچھ دیر میں جاری ہونے کا امکان ہے۔

