شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں 7 خوارج ہلاک

شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں 7 خوارج ہلاک
خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے سات دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دونوں آپریشنز خوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر کیے گئے۔
ریاست کی جانب سے کالعدم تحریکِ طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے لیے ”فتنۃ الخوارج“ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔
بیان میں کہا گیا: “سیکیورٹی فورسز نے میرعلی کے عمومی علاقے میں ایک انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن (آئی بی او) کیا۔ آپریشن کے دوران اپنی فوج نے خوارج کے ایک ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد چھ خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔”
آئی ایس پی آر کے مطابق، ایک اور دہشت گرد اسپن وام میں کیے گئے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا، جبکہ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں سرگرم رہے تھے۔
بیان کے مطابق علاقے میں کسی دوسرے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے خارجی کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس (Sanitisation) آپریشنز جاری ہیں، کیونکہ “عزمِ استحکام” کے وژن کے تحت (جسے نیشنل ایکشن پلان کے وفاقی ایپکس کمیٹی نے منظور کیا ہے) سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف جاری مہم پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گی تاکہ ملک سے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔
اس سے قبل آج، میران شاہ کے اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی اور دو پولیس اہلکاروں سمیت چار افراد اس وقت شہید ہو گئے جب خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں سرکاری افسر کی گاڑی پر حملہ کیا گیا۔
بنوں کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) سجاد خان نے جانی نقصان کی تعداد کی تصدیق کی۔
انہوں نے بتایا، “حملہ اچانک کیا گیا، اور گاڑی پر فائرنگ کرنے کے بعد حملہ آوروں نے اسے آگ بھی لگا دی۔” ڈی آئی جی نے کہا کہ واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔
ڈی آئی جی کے مطابق، “سیکیورٹی فورسز اور پولیس مشترکہ کارروائی کر رہی ہیں۔ علاقے میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ہر پہلو سے تفتیش جاری ہے۔”
دریں اثنا، اسسٹنٹ کمشنر کے سیکریٹری بلال ثاقب نے میڈیا کو بتایا کہ یہ واقعہ صبح تقریباً 10 بجے پیش آیا اور شاہ ولی عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے جب انہیں مامش خیل کے علاقے مسوم آباد کے قریب گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا۔
ہلاکتوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو کانسٹیبل اور کھیتوں میں کام کرنے والا ایک شہری شہید ہو گیا، جبکہ دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔
واضح رہے کہ نومبر 2022 میں ٹی ٹی پی کی جانب سے حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کے بعد پاکستان، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔