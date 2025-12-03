  • KHI: Sunny 27°C
  • LHR: Sunny 20.3°C
  • ISB: Sunny 19.2°C
  • KHI: Sunny 27°C
  • LHR: Sunny 20.3°C
  • ISB: Sunny 19.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

تھائی فوج نے میانمار میں آن لائن فراڈ سینٹرز سے 38 پاکستانیوں سمیت سیکڑوں غیرملکی بازیاب کرالیے

ویب ڈیسکشائع 03 دسمبر 2025 12:49pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

تھائی لینڈ کی فوج نے میانمار میں آن لائن فراڈ سینٹرز میں پھنسے 38 پاکستانیوں سمیت سیکڑوں غیر ملکیوں کو بازیاب کرالیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق تھائی لینڈ کی فوج نے گزشتہ ماہ فراڈ سینٹرز سے بھاگ کر تھائی لینڈ پہنچنے والے 600 سے زیادہ غیر ملکیوں سے تفتیش کے بعد میانمار میں داخل ہوکر کارروائی کی، کریک ڈاؤن سے پہلے سرحدی علاقے تاک اور موئی دریا کے آس پاس کے علاقوں میں انٹرنیٹ جام کردیا گیا۔

میانمار حکام کے مطابق جب کریک ڈاؤن شروع ہوا تو متعدد افراد فرار کی کوشش میں سرحد عبور کرتے ہوئے تھائی لینڈ کی حدود میں داخل ہوگئے، جن میں 38 پاکستانی بھی شامل تھے۔

تھائی آرمی نے پاکستانیوں کو تحویل لے کر بنکاک امیگریشن سینٹر منتقل کردیا، تھائی حکام کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانی مرحلہ وار اپنے وطن واپس بھیجے جائیں گے، مزید 60 پاکستانی ابھی تک شیلٹر ہاؤس میں موجود ہیں جن کی شناخت اور دستاویزات کی جانچ کا عمل جاری ہے۔

بازیاب کرائے گئے تمام افراد مختلف ایجنٹوں کے ذریعے بزنس، بہتر مستقبل اور محبت کے جھانسوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر میانمار لائے گئے تھے، جہاں اُن سے زبردستی آن لائن فراڈ کروایا جاتا تھا۔

تھائی حکام نے حکومت پاکستان سے گرفتار افراد سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

2

کراچی: نیپا پر کھلے گٹر میں گرنے والے 3 سالہ بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد مل گئی

3

سوشل میڈیا پر 90 فیصد فیک نیوز ہیں، جلد کریک ڈاؤن ہوگا، وزیر داخلہ

4

سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے، ذرائع

5

لاہور میں 32 سالہ نوجوان کا اغوا کے بعد قتل کا ڈراپ سین ہوگیا

6

جو کچھ عامر لیاقت کے ساتھ ہوا، وقار ذکا کے ساتھ ویسا نہیں ہونا چاہیے، یاسر حسین

7

پہلے ہی کہا تھا شرافت سے نہیں چلیں گے تو گورنرراج لگ سکتا ہے، فیصل واڈا

8

سیلینا جیٹلی کا شوہر پر جنسی، جسمانی اور زبانی تشدد کا الزام

کارٹون

کارٹون : 3 دسمبر 2025
کارٹون : 2 دسمبر 2025