  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
  • KHI: Clear 24.3°C
  • LHR: Clear 15.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 11.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سونے کی قیمت میں دوسرے روز بھی کمی، چاندی مہنگی ہوگئی

ویب ڈیسکشائع 03 دسمبر 2025 02:59pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

ملک میں سونےکی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی واقع ہوگئی جبکہ چاندی کی قیمت میں اضافہ ہوگیا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ایک ہزار روپےکی کمی سے فی تولہ سونا 4 لاکھ 43 ہزار 162 روپے پر آگیا جبکہ 10گرام سونےکی قیمت 858 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 79 ہزار 939 روپے ہوگئی۔

ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں 10 ڈالر کی کمی سےفی اونس سونا 4 ہزار 208 ڈالر پر آگیا۔

دوسری جانب، چاندی کی فی تولہ قیمت 81 روپے کے اضافے سے6085 روپے ہوگئی جبکہ 10گرام چاندی 69 روپے کے اضافے سے5216 روپے کی ہوگئی، اسی طرح عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی 58.13 ڈالرپرپہنچ گئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

2

سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے، ذرائع

3

پاکستان کی مشرقِ وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟

4

سیلینا جیٹلی کا شوہر پر جنسی، جسمانی اور زبانی تشدد کا الزام

5

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

6

آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو شکست دی، رافیل طیاروں کی صلاحیت صفر ثابت ہوئی، ایئر چیف

7

بلوچستان: نوکنڈی میں ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے میں خاتون بمبار ملوث نکلی

8

بنوں: میرانشاہ روڈ پر دہشت گردوں کا حملہ، اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان سمیت 4 افراد شہید

کارٹون

کارٹون : 3 دسمبر 2025
کارٹون : 2 دسمبر 2025