  • KHI: Clear 19.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 12.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 11°C
  • KHI: Clear 19.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 12.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 11°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنا رہے ہیں، وزیرِ اعظم

ویب ڈیسکشائع 03 دسمبر 2025 05:25pm
— فوٹو: پی آئی ڈی
— فوٹو: پی آئی ڈی

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے) کی نجکاری کے عمل میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنا رہے ہیں، بِڈنگ ملک بھر میں ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کی جائے گی۔

سرکاری نشریاتی ادارے ’پی ٹی وی‘ کے مطابق وزیرِ اعظم شہباز شریف سے پی آئی اے کی نجکاری میں حصہ لینے والی کارباوری شخصیات اور کمپنیوں کے نمائندوں نے ملاقات کی، شہباز شریف نے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے اور قومی ایئرلائن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نجکاری کا عمل سہل طور سے جاری ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ائیر لائنز کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے، انشا اللہ جلد پی آئی اے ایک مرتبہ پھر سے ’گریٹ پیپل ٹو فلائی وِد‘ کی اپنی روایات پر پورا اترنے لگے گا۔

شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی دنیا بھر میں پروازوں کی بحالی سے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی سہولت پیدا ہو گی، پاکستان کے سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے بھی قومی ایئر لائن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا انتہائی ضروری ہے۔

شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہم پُر امید ہیں کہ آپ میں سے جو بھی بِڈنگ کے بعد اس اہم ذمہ داری کو سنبھالے گا وہ قومی ایئر لائن کے تشخص کی بحالی اور اس کی ترقی پر اپنی بھرپور توانائیاں مرکوز کرے گا۔

اجلاس میں وفاقی وزراء محمد اسحٰق ڈار، احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، عطاء اللہ تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، سردار اویس خان لغاری، وزیر مملکت بلال اظہر کیانی، مشیر وزیرِ اعظم محمد علی، معاون خصوصی ہارون اختر اور متعلقہ اعلی حکام نے شرکت کی۔

واضح رہے کہ پی آئی اے کی بِڈنگ 23 دسمبر 2025 کو ہوگی جسے تمام میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

2

پاکستان کی مشرقِ وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست میں بڑھتی دلچسپی کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟

3

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

4

سعودی عرب کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان خفیہ طور پر مذاکرات ہوئے، ذرائع

5

سیلینا جیٹلی کا شوہر پر جنسی، جسمانی اور زبانی تشدد کا الزام

6

آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو شکست دی، رافیل طیاروں کی صلاحیت صفر ثابت ہوئی، ایئر چیف

7

بلوچستان: نوکنڈی میں ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے میں خاتون بمبار ملوث نکلی

8

ہانیہ عامر کی لاہوری اردو کی ویڈیو وائرل

کارٹون

کارٹون : 3 دسمبر 2025
کارٹون : 2 دسمبر 2025