پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنا رہے ہیں، وزیرِ اعظم
وزیرِ اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے) کی نجکاری کے عمل میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنا رہے ہیں، بِڈنگ ملک بھر میں ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کی جائے گی۔
سرکاری نشریاتی ادارے ’پی ٹی وی‘ کے مطابق وزیرِ اعظم شہباز شریف سے پی آئی اے کی نجکاری میں حصہ لینے والی کارباوری شخصیات اور کمپنیوں کے نمائندوں نے ملاقات کی، شہباز شریف نے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے اور قومی ایئرلائن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نجکاری کا عمل سہل طور سے جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ائیر لائنز کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے، انشا اللہ جلد پی آئی اے ایک مرتبہ پھر سے ’گریٹ پیپل ٹو فلائی وِد‘ کی اپنی روایات پر پورا اترنے لگے گا۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی دنیا بھر میں پروازوں کی بحالی سے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی سہولت پیدا ہو گی، پاکستان کے سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے بھی قومی ایئر لائن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا انتہائی ضروری ہے۔
شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہم پُر امید ہیں کہ آپ میں سے جو بھی بِڈنگ کے بعد اس اہم ذمہ داری کو سنبھالے گا وہ قومی ایئر لائن کے تشخص کی بحالی اور اس کی ترقی پر اپنی بھرپور توانائیاں مرکوز کرے گا۔
اجلاس میں وفاقی وزراء محمد اسحٰق ڈار، احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، عطاء اللہ تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، سردار اویس خان لغاری، وزیر مملکت بلال اظہر کیانی، مشیر وزیرِ اعظم محمد علی، معاون خصوصی ہارون اختر اور متعلقہ اعلی حکام نے شرکت کی۔
واضح رہے کہ پی آئی اے کی بِڈنگ 23 دسمبر 2025 کو ہوگی جسے تمام میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔