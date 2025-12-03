  • KHI: Clear 19.5°C
نادیہ خان اپنا وقار اور خوبصورتی برقرار نہ رکھ سکیں، نتاشا بیگ

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع December 3, 2025 اپ ڈیٹ December 3, 2025 08:19pm
معروف گلوکارہ نتاشا بیگ نے معروف ٹی وی میزبان، ڈراما مبصر اور اداکارہ نادیہ خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں وہ خوبصورت اور اچھی تھیں لیکن وقت کے ساتھ وہ اپنا وقار اور خوبصورتی برقرار نہ رکھ سکیں۔

نتاشا بیگ نے حال ہی میں ٹک ٹاک پر ایک مداح کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر جواب دیتے ہوئے مختصر ویڈیو شیئر کی۔

گلوکارہ نے نادیہ خان کے رویے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ٹی وی میزبان کے رویے پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ان کے رویے پر اظہار افسوس کیا۔

مختصر ویڈیو میں نتاشا بیگ نے کہا کہ وہ نادیہ خان کو اپنی والدہ کی وجہ سے جانتی ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی والدہ کو اُن کی تعریف کرتے دیکھا۔

ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ نادیہ خان اپنے اپنے کیریئر کے ابتدائی دور میں بہت اچھی اداکارہ، میزبان اور ماڈل بھی تھیں اور یہ کہ وہ بہت خوبصورت بھی تھیں۔

گلوکارہ کے مطابق لیکن نادیہ خان اُن ستاروں میں شامل ہیں جو بدقسمتی سے اپنا عروج باوقار طریقے سے برقرار نہ رکھ سکیں اور وقت کے ساتھ اپنی مقبولیت کھو بیٹھیں۔

نتاشا بیگ نے کہا کہ اب نادیہ خان کی کشش بھی کم ہو چکی ہے، وہ انہیں بہت پسند ہیں لیکن اُن کا موجودہ دور اچھا نہیں۔

انہوں نے دعا کی کہ تمام اسٹارزاپنے عروج کو وقار کے ساتھ برقرار رکھ سکیں۔

نتاشا بیگ کی مختصر ویڈیو پر صارفین نے رد عمل دیتے ہوئے ان کی بات سے اتفاق کیا اور نادیہ خان کے رویے کو غلط قرار دیا۔

صارفین نے لکھا کہ نادیہ خان کو بھی کسی نے غلط گائیڈ کیا ہوگا، تبھی وہ نتاشا بیگ کے گانوں کو پسند نہیں کرتیں جب کہ حالیہ کچھ عرصے میں ٹی وی میزبان کا رویہ واقعی عجیب ہو چکا ہے۔

نتاشا بیگ سے قبل دوسری شوبز شخصیات بھی نادیہ خان کے رویے کو تنقید کا نشانہ بنا چکی ہیں۔

