تونسہ: سولر پینل کی چوری کے ملزم کو تشدد کا نشانہ بنانے والے جرگے پر مقدمہ درج
بارڈر ملٹری پولیس (بی ایم پی) نے تونسہ شریف کے علاقے پھوگلہ تمّن بزدار میں ایک مقامی جرگہ کے تمام اراکین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جنہوں نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس کے نتیجے میں ایک شخص پر تشدد کیا گیا اور اسے شدید جلایا گیا۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق قبائلی علاقے پھوگلہ تمّن بزدار میں گل شیر نامی شخص پر سولر پینلز چوری کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا، جس کے بعد اسے ایک قدیم اور غیر قانونی قبائلی رسم ’آس ،آف‘ (آگ پانی) کے تحت اذیت ناک آزمائش سے گزارا گیا۔
اپنی بےگناہی ثابت کرنے کے لیے جرگہ نے گل شیر کو ’سرخ گرم لوہے کا امتحان‘ دینے کا حکم دیا، جس میں اسے دہکتے ہوئے لوہے کی سلاخ ہاتھوں سے اٹھانا ہوتی ہے، اس عمل کے دوران اس کے ہاتھ بری طرح جھلس گئے۔
اس ہولناک آزمائش کے بعد جرگہ نے اسے چوری کا مجرم قرار دیتے ہوئے 2 لاکھ روپے جرمانہ اور علاقے سے بےدخلی کی سزا سنائی۔
ذرائع کے مطابق جب گل شیر اور اس کے اہلِ خانہ نے فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تو جرگہ اراکین نے انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی، سوشل میڈیا پر واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بی ایم پی نے تمام جرگہ اراکین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس اور کوہ سلیمان قبائلی علاقے کے پولیٹیکل اسسٹنٹ امیر تیمور نے بتایا کہ جرگہ کے تمام ملوث اراکین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور غیر قانونی قبائلی فیصلوں کے خلاف زیرو ٹالرینس کی پالیسی کا اعلان کیا اور کہا کہ ایسے تمام واقعات کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی، انہوں نے کہا کہ تمام جرگہ اراکین جلد گرفتار کر لیے جائیں گے۔