  • KHI: Clear 26.9°C
  • LHR: Clear 19.3°C
  • ISB: Cloudy 12.9°C
  • KHI: Clear 26.9°C
  • LHR: Clear 19.3°C
  • ISB: Cloudy 12.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

این ایف سی ایوارڈ میں دہشتگردی کیخلاف حصہ 3 فیصد کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، مشیر خزانہ خیبرپختونخوا

ویب ڈیسکشائع 04 دسمبر 2025 03:50pm
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا

مشیر خزانہ خیبرپختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ این ایف سی اجلاس میں صوبے میں دہشگردی کے خاتمے کے لیے حصہ ایک فیصد سے بڑھا کر تین فیصد کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔

ڈان نیوز کے مطابق مشیر خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ قومی مالیاتی کمیشن اجلاس میں پہلا مطالبہ ساتویں این ایف سی ایوارڈ کو اپڈیٹ کرکے سابق فاٹا کو شامل کرنے کا ہے۔

مزید کہا کہ صوبے میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے حصہ ایک فیصد سے بڑھا کر 3 فیصد کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔

انہوں نے واضح کیا کہ این ایف سی اجلاس میں وینڈ فال لیوی اور گیس کی ایکسائز ڈیوٹی پر بات کریں گے جب کہ این ایف سی ایوارڈ کے لئے ماہانہ شیڈول بنانے کا بھی مطالبہ کیا جائے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قائد اعظم کے نواسے کی پوتی ایلا واڈیا کا عالمی فیشن ایونٹ میں شاندار ڈیبیو

2

کراچی: نیپا پر ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے باہر بچے کے گٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

3

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

4

ہانیہ عامر کی لاہوری اردو کی ویڈیو وائرل

5

لاہور: سول جج سید جہانزیب بخاری نے عہدے سے استعفی دے دیا

6

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

7

سنگیتا کے سعود اور میرا کی ماضی کی دوستی سے متعلق انکشاف پر جویریہ سعود کا ردعمل

8

پنجاب میں 25 سال بعد بسنت منانے کی مشروط اجازت کا آرڈیننس جاری

کارٹون

کارٹون : 4 دسمبر 2025
کارٹون : 3 دسمبر 2025