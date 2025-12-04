  • KHI: Clear 23°C
  • LHR: Partly Cloudy 13.9°C
  • ISB: Cloudy 13.2°C
  • KHI: Clear 23°C
  • LHR: Partly Cloudy 13.9°C
  • ISB: Cloudy 13.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مچل اسٹارک ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر بن گئے

اسپورٹس ڈیسک شائع December 4, 2025 اپ ڈیٹ December 4, 2025 06:31pm
—فوٹو: کرک انفو
—فوٹو: کرک انفو

آسٹریلیا کے مچل اسٹارک ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر بن گئے، انھوں نے وسیم اکرم کی 414 وکٹوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔

تاریخی ایشنز سریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ بریسبن میں جاری ہے، جہاں مچل اسٹارک نے ایک بار پھر اپنی باؤلنگ سے حریف ٹیم کو سخت دباؤ میں ڈال دیا ہے، لیفٹ آرم باؤلر نے نہ صرف پہلی اننگز میں 71 رنز کے عوض 6 وکٹیں اپنے نام کر لی ہیں بلکہ تیسری وکٹ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے لیجنڈری باؤلر وسیم اکرم کا ریکارڈ توڑ کر اپنے نام کر لیا ہے۔

مچل اسٹارک نے ہیری بروک کو 31 رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر بننے کا اعزاز اپنے نام کیا۔

واضح رہے کہ سابق پاکستانی فاسٹ باؤلر وسیم اکرم نے 104 ٹیسٹ میچز میں 414 ٹیسٹ وکٹیں اپنے نام کیں تھیں جب کہ مچل اسٹارک نے 101 ٹیسٹ میچز میں اس ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔

بائیں ہاتھ سے فاسٹ باؤلنگ کرنے والے دیگر باؤلرز میں چمندا واس 355 وکٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں، ٹرینٹ بولٹ 317 کے ساتھ چوتھے جب کہ مچل جانسن 313 وکٹوں کے ساتھ پانچویں نمبر پر براجمان ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قائد اعظم کے نواسے کی پوتی ایلا واڈیا کا عالمی فیشن ایونٹ میں شاندار ڈیبیو

2

کراچی: نیپا پر ڈیپارٹمنٹل اسٹور کے باہر بچے کے گٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

3

گاڑی سے دو نوجوان لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں جج کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ

4

ہانیہ عامر کی لاہوری اردو کی ویڈیو وائرل

5

لاہور: سول جج سید جہانزیب بخاری نے عہدے سے استعفی دے دیا

6

سنگیتا کے سعود اور میرا کی ماضی کی دوستی سے متعلق انکشاف پر جویریہ سعود کا ردعمل

7

پنجاب میں 25 سال بعد بسنت منانے کی مشروط اجازت کا آرڈیننس جاری

8

صبا فیصل کی میک اپ سرجری کروانے کی ویڈیوز وائرل

کارٹون

کارٹون : 4 دسمبر 2025
کارٹون : 3 دسمبر 2025