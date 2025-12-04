لکس اسٹائل ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان
چوبیسویں لکس اسٹائل ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان کردیا گیا، ایوارڈز تقریب کراچی میں 11 دسمبر 2025 کو منعقد ہوگی۔
پہلی بار 2020 کے بعد ایوارڈز کی تقریب منعقد ہوگی، ایوارڈز میں 28 کیٹیگریز ہیں، جو ٹی وی، فلم، میوزک، فیشن اور ڈیجیٹل کانٹینٹ پر مبنی ہیں۔
تقریب میں دو قسم کے ایوارڈز ویوورز اور کرٹک چوائس دیے جائیں گے جب کہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا جائے گا۔
ڈراما کیٹیگریز (ٹی وی) - ناظرین کی پسند
بہترین اداکارہ: درِّشاں سلیم (عشْقِ مُرْشِد اور خئی)، ہانیہ عامر (کبھی مَیں کبھی تم)، سجل علی (زَرْدِ پَٹوں کا بُن)
بہترین اداکار: بلال عباس (عشْقِ مُرْشِد)، دانش تیمور (جان نثار)، فہد مصطفیٰ (کبھی مَیں کبھی تم)، عمران اشرف (نمک حرام)۔
بہترین سیریل: اداوَت، بیبی باجی کی بہوئیں، حَسْرَت، تَرْکِ وفا۔
سال کا بہترین ڈراما: کبھی مَیں کبھی تم (اے آر وائی)، کفارہ (جیو)، خئی (جیو)،عشْقِ مُرْشِد (ہم ٹی وی)۔
ناقدین کی پسند
ابھرتا ٹیلنٹ: خوشحال خان (دنیاپور)، نعیمہ بٹ (انسپکٹر صبیحہ)، سحر ہاشمی (ظلم)، شاہیرہ جلیل الباسط (برنس روڈ کے رومئو جولیٹ)۔
بہترین ڈائریکٹر: بدر محمود (کبھی مَیں کبھی تم)، مصدِّق ملک (نور جہاں)، صائف حسن (زَرْدِ پَٹوں کا بُن)، سید وجاہت حسین (خئی)۔
بہترین ڈراما: عشْقِ مُرْشِد، جَفَا (ہم ٹی وی)، خئی (جیو)، زَرْدِ پَٹوں کا بُن (ہم ٹی وی)۔
بہترین لکھاری: فرحت اشتیاق (کبھی مَیں کبھی تم)، مصطفیٰ آفریدی (زَرْدِ پَٹوں کا بُن)، ثقلین عباس (خئی)، زَنْجَبِیل عاصم شاہ (نور جہاں)۔
فلم کیٹیگریز - ناظرین کی پسند
بہترین اداکار: عمران اشرف (کَٹرْ کراچی)، ثمر جعفری (نَابَالغِ اَفْراد)، طلحہ انجم (کَٹرْ کراچی)، عثمان خان (نَایاب)۔
بہترین اداکارہ: عائشہ عمر (ٹکسالی گیٹ)، کِنْزَہ ہاشمی (کَٹرْ کراچی)، کُبْرَىٰ خان (ابھی)، یمُنَہ زیدی (نَایاب)۔
سال کی بہترین فلم: گلاس ورکر، کَٹرْ کراچی، نَابَالغِ اَفْراد، نَایاب۔
ناقدین کی پسند
بہترین ڈائریکٹر: عبد الوالی بلوچ (کَٹرْ کراچی)، ایم شہزاد ملک (لِیچ)، عمیر ناصر علی (نَایاب)، وجاہت رؤف (دَغَابَاز دِل)۔
بہترین بیوٹی انفلوئنسر: دعا فا طمہ، ہمایل، حرا فیصل، سبینہ سعید۔
بہترین کانٹینٹ کریئٹر: جنید اکرم، کنول افتاب، رون اینڈ کوکو، ذوالقرنین سکندر۔
بہترین ٹرینڈ سیٹر: عائدہ شیخ، ڈاکٹر زی خان، ہمایل، زینب رضا۔