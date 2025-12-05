کراچی بلیوز قائداعظم ٹرافی کی چیمپئن بن گئی
کراچی بلوز نے قائداعظم ٹرافی کے فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن سیالکوٹ کو 218 رنز سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔
قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے 5 روزہ فائنل میں کراچی بلیوز نے سیالکوٹ کو جیت کے لیے 533 رنز کا ہدف دیا تھا، سیالکوٹ کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 314 رنز بناکر آل آؤٹ ہوگئی۔
کراچی بلوز نے 10 ویں مرتبہ یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے جب کہ کراچی کی کسی ٹیم نے 22 ویں مرتبہ یہ ٹورنامنٹ اپنے نام کیا ہے۔
سیالکوٹ نے آخری دن بغیر کسی نقصان کے 12 رنز پر اننگز شروع کی تو اسے جیت کے لیے مزید 521 رنز درکار تھے، 35 کے مجموعی اسکور پر پہلی وکٹ گری جب ثاقب خان نے اذان اویس کو 11 رنز پر ایل بی ڈبلیو کر دیا۔
محمد ہریرہ 39 رنز بنا کر محمد عمر کی گیند پر سعد بیگ کے ہاتھوں کیچ ہوئے تو مجموعی اسکور 81 رنز تھا، عبدالرحمٰن کو 18 کے انفرادی اسکور پر رمیز عزیز نے عبداللہ فضل کے ہاتھوں کیچ کرا دیا تو سیالکوٹ کا اسکور اُس وقت 3 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز تھا۔
سیالکوٹ کی مشکلات اس وقت بڑھ گئیں جب اسکور 144 تک آتے آتے محسن ریاض 6 اور عبداللہ شفیق 59 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے، دونوں کی وکٹیں ثاقب خان نے حاصل کیں۔
افضال منظور جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے13 چوکوں کی مدد سے63 رنز بناکر رمیز عزیز کی گیند پر آؤٹ ہوئے انہوں نے حمزہ نذر کے ساتھ چھٹی وکٹ کی شراکت میں 112 رنز کا اضافہ کیا، حمزہ نذر 9 چوکوں کی مدد سے 56 رنز بناکر مشتاق احمد کی گیند پر سعد بیگ کے ہاتھوں کیچ ہوئے۔
سیالکوٹ کی ساتویں وکٹ281 رنز پر گری، حسن علی کی 25 رنز کی اننگز کا خاتمہ بھی مشتاق احمد نے 304کے مجموعی سکور پر کیا، سیالکوٹ کی نویں وکٹ 310 کے سکور پر گری جب ثاقب خان نے محمد علی کو6 رنز پر سعد بیگ کے ہاتھوں کیچ کرادیا۔
ثاقب خان نے اننگز کی پانچویں وکٹ حسنین کو صفر پر بولڈ کرکے حاصل کی انہوں نے 86 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں، انہوں نے پہلی اننگز میں بھی 4 وکٹیں حاصل کی تھیں، ثاقب خان نے قائداعظم ٹرافی کا اختتام 47 وکٹوں پر کیا۔
پلیئر آف دی میچ ایوارڈ پہلی اننگز میں 88 اور دوسری اننگز میں 114رنز بنانے والے عبداللہ فضل نے حاصل کیا، جب کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کامیاب ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔