آئی سی سی نے فخر زمان پر جرمانہ عائد کر دیا

غلام مرتضیٰشائع 05 دسمبر 2025 06:41pm
— فائل فوٹو: کرک انفو
— فائل فوٹو: کرک انفو

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پاکستانی اوپنر بلے باز فخر زمان کو لیول ون کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا ہے۔

آئی سی سی کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق فخر زمان کو ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل مقابلے میں کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول ون کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا۔

کونسل کے مطابق فخر زمان نے سری لنکا کے خلاف سہ فریقی سیریز کے فائنل میچ میں آؤٹ قرار دینے پر امپائر کے ساتھ بحث کی تھی، جس کی وجہ سے ان پر جرمانہ عائد کیا گیا اور ساتھ ہی ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا۔

آئی سی سی اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ فخر زمان نے اپنے غلطی تسلیم کر لی ہے لہذا باقاعدہ سماعت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

واضح رہے کہ پاکستان نے ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل میں سری لنکا کو بآسانی 6 وکٹوں سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی تھی۔

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں پاکستان نے سری لنکا کا 115 رنز کا ہدف بآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا، بابر اعظم کی 34 گیندوں پر 37 رنز کی زمہ دارانہ اننگز ، شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز کی 3،3 وکٹوں نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔

