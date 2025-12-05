آئی سی سی نے فخر زمان پر جرمانہ عائد کر دیا

آئی سی سی نے فخر زمان پر جرمانہ عائد کر دیا
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پاکستانی اوپنر بلے باز فخر زمان کو لیول ون کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا ہے۔
آئی سی سی کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق فخر زمان کو ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل مقابلے میں کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول ون کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا۔
کونسل کے مطابق فخر زمان نے سری لنکا کے خلاف سہ فریقی سیریز کے فائنل میچ میں آؤٹ قرار دینے پر امپائر کے ساتھ بحث کی تھی، جس کی وجہ سے ان پر جرمانہ عائد کیا گیا اور ساتھ ہی ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا۔
آئی سی سی اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ فخر زمان نے اپنے غلطی تسلیم کر لی ہے لہذا باقاعدہ سماعت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔
واضح رہے کہ پاکستان نے ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل میں سری لنکا کو بآسانی 6 وکٹوں سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی تھی۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں پاکستان نے سری لنکا کا 115 رنز کا ہدف بآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا، بابر اعظم کی 34 گیندوں پر 37 رنز کی زمہ دارانہ اننگز ، شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز کی 3،3 وکٹوں نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔