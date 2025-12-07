  • KHI: Clear 22.5°C
  • LHR: Clear 15.9°C
  • ISB: Clear 11.8°C
پی ٹی آئی اپنے بانی عمران خان کا نظریہ ترک کر دے تو بات چیت ممکن ہے، عطا اللہ تارڑ

ویب ڈیسک شائع December 7, 2025 اپ ڈیٹ December 7, 2025 02:37pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا  ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) والے کہیں کہ وہ بانی عمران خان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنے ایک بیان میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا اڈیالہ آئے تو انہیں واپس جانے کا کہا جائے گا۔

وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سہیل آفریدی کو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائےگا، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہنیں آئیں تو ان کی گرفتاری کوبھی خارج ازامکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 

ایک انٹرویو میں عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ملک کو داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

انہوں نے مزید کہا کہ اگر پی ٹی آئی والے کہیں کہ وہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بیانیے کے ساتھ نہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔

دو روز قبل عطا تارڑ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر کسی کو بھی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی اڈیالہ جیل کے باہر کسی کو مجمع اکٹھا کرنے کی اجازت ہو گی۔

وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک کو داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، ریاستی ادارے اور قانونی نظام کسی بھی صورت میں منظم انتشار یا تصادم کو برداشت نہیں کریں گے، حکومت اب دباؤ میں آنے کو تیار نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔

