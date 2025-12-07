  • KHI: Clear 22.5°C
  • LHR: Clear 15.9°C
  • ISB: Clear 11.8°C
  • KHI: Clear 22.5°C
  • LHR: Clear 15.9°C
  • ISB: Clear 11.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاک فوج کیخلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمے میں 2 صحافی اور پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اشتہاری قرار

ڈان اخبار شائع December 7, 2025 اپ ڈیٹ December 7, 2025 02:42pm

صحافی احمد نورانی اور جمیل فاروقی، پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی رہنما سیمابیہ طاہر کو سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے متعلق علیحدہ مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے ایک تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو اشتہاری قرار دیا اور مستقل وارنٹِ گرفتاری جاری کرنے کی ہدایت کی۔

حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کو بارہا طلب کیا گیا لیکن وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔

تحریری حکم کے مطابق، نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے متعلقہ مقدمات میں چالان مکمل کرکے جمع کرا دیے ہیں۔

تینوں کے خلاف ایف آئی آرز جولائی اور اگست 2025 میں متعلقہ سائبر کرائم اور دیگر دفعات کے تحت درج کی گئی تھیں۔

عدالت نے ہدایت کی ہے کہ مستقل وارنٹِ گرفتاری قانون کے مطابق نافذ کیے جائیں تاکہ ملزمان کو عدالت میں لا کر مقدمے کا سامنا کرایا جا سکے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

2

ایک ذہنی مریض اور اس کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا، ترجمان پاک فوج

3

مرحومہ اہلیہ یاسمین طاہر کی قبر کے قریب اپنے لیے جگہ مخصوص کروالی ہے، نعیم طاہر

4

مہک ملک عاجز بندی ہے، بہت ساروں کی مدد کرتی ہیں، نبیحہ علی خان

5

پی ٹی آئی نے موقع گنوا دیا، اب جیل ملاقات کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، وزیر اطلاعات

6

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ڈراز کا اعلان، 48 ٹیمیں 12 گروپس میں تقسیم

7

اسلام آباد: گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کیس میں دونوں خاندانوں میں صلح، کیس ختم، ملزم ضمانت پررہا

8

یوٹیوبر پیاری مریم دوران زچگی انتقال کر گئیں

کارٹون

کارٹون : 7 دسمبر 2025
کارٹون : 6 دسمبر 2025