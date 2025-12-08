  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پی ٹی آئی کی فوج پر ’غیر منصفانہ‘ تنقید نے ادارے کو جواب دینے پر مجبور کیا، طلال چوہدری

ویب ڈیسک شائع December 8, 2025 اپ ڈیٹ December 8, 2025 12:42pm
فوجی ترجمان نے عمران خان کو ’فوج مخالف‘ بیانیہ بنانے اور پھیلانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ —فوٹو: ڈان نیوز
فوجی ترجمان نے عمران خان کو ’فوج مخالف‘ بیانیہ بنانے اور پھیلانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ —فوٹو: ڈان نیوز

وزیرِ مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے پیر کو کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی فوج پر ’غیر منصفانہ‘ تنقید نے ادارے کو جواب دینے پر مجبور کیا۔

میڈیا پر نشر کیے گئے تبصروں میں، انہوں نے اپوزیشن جماعت پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ بارہا فوج اور اس کی قیادت پر سیاسی مفاد کے لیے تنقید کرتی رہی ہے۔

فوج کے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کے دلائل کا حوالہ دیتے ہوئے طلال چوہدری نے کہا کہ ’فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی، آپ اپنی سیاست آگے بڑھانے یا کسی اور کے سہارا لے کر اقتدار میں آنے کے لیے بار بار فوج اور اس کے سربراہ کو سیاست میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں‘۔

انہوں نے کہا کہ آپ ان پر غیر ضروری اور غیر منصفانہ تنقید کرتے ہیں۔ بلاوجہ الزامات لگاتے ہیں۔

طلال نے کہا کہ فوج ملک کی خدمت کر رہی ہے اور یاد دلایا کہ حال ہی میں اس نے دنیا کی ’ایک بڑی طاقت‘ کو شکست دی، بظاہر یہ مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان چار روزہ جھڑپوں کی طرف اشارہ تھا۔

وزیرِ مملکت نے مزید کہا کہ فوج اپنے شہدا، کامیابیوں اور پاکستان کے تحفظ پر فخر کرتی ہے، اور آپ بلا وجہ اس کے سربراہ پر تنقید کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ادارہ کتنے عرصے تک خاموش رہے گا؟ آخرکار اسے جواب دینا پڑا، پی ٹی آئی نے انہیں جواب دینے پر مجبور کیا۔

وزیر مملکت کا یہ بیان ملک کے سیاستدانوں کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف تنقید کے سلسلے کی تازہ کڑی ہے، جو 5 دسمبر کو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کی پُرجوش پریس کانفرنس کے بعد فوج کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کر رہے ہیں۔

اس پریس کانفرنس میں فوج کے ترجمان نے قید میں موجود پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو ’فوج مخالف‘ بیانیہ بنانے اور پھیلانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔

یہ پریس کانفرنس سابق وزیر اعظم کے فوجی قیادت کے خلاف تازہ ترین جارحانہ بیان کے بعد سامنے آئی تھی، جو گزشتہ ہفتے ان کی بہن عظمیٰ خان نے جیل میں ملاقات کے دوران ان کی جانب سے پیش کیا تھا، اس سے قبل کئی ہفتوں سے عمران خان تک رسائی محدود تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

2

افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے، امریکی رپورٹ میں تصدیق

3

بھارتی وزیر خارجہ کے مسلح افواج کیخلاف بیانات انتہائی اشتعال انگیز اور گمراہ کن ہیں، دفتر خارجہ

4

پاک فوج کیخلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمے میں 2 صحافی اور پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اشتہاری قرار

5

اسلام آباد: گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کیس میں دونوں خاندانوں میں صلح، کیس ختم، ملزم ضمانت پررہا

6

پاکستان تحریک انصاف ’مایوس کن‘ بیانات کے باوجود بات چیت کیلئے تیار

7

یکم جنوری سے اضافی ایل این جی عالمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کریں گے، وزیر پیٹرولیم

8

ایران: میراتھن میں خواتین کی حجاب کے بغیر تصاویر سامنے آنے پر 2 منتظمین گرفتار

کارٹون

کارٹون : 8 دسمبر 2025
کارٹون : 7 دسمبر 2025