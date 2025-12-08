  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

انڈونیشیا کے صدر کی پاکستان آمد پر شاندار استقبال، 21 توپوں کی سلامی

ویب ڈیسک شائع December 8, 2025 اپ ڈیٹ December 8, 2025 02:18pm
دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے 75 سال کی تکمیل پر دورے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ —فوٹو: پی ٹی وی نیوز
دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے 75 سال کی تکمیل پر دورے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ —فوٹو: پی ٹی وی نیوز

جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر پرابووو سوبیانتو اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔

سرکاری میڈیا کے مطابق اسلام آباد پہنچنے پر صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر پرابووو سوبیانتو اور اعلیٰ سطح کے وفد کا استقبال کیا، انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی، بچوں نے پھول پیش کیے۔

صدر انڈونیشیا کا دورہ اس لحاظ سے بھی خصوصی اہمیت رکھتا ہے کہ اس سال پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75 ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، انڈونیشیا کے صدر پرابووو سوبیانتو پہلی بار اسلام آباد آئے ہیں۔

دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق صدر پرابووو سوبیانتو اپنے 2 روزہ قیام کے دوران وزیرِاعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے، وہ صدرِ آصف علی زرداری، چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔

دورے کے دوران دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، آئی ٹی، موسمیاتی تبدیلی، تعلیم، ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور علاقائی و عالمی سطح پر شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر جامع تبادلہ خیال کریں گے۔

صدر ابووو کے دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جانے کا بھی امکان ہے۔

وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشین صدر کے وفود کی سطح پر مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، آئی ٹی، تعلیم اور کلائمیٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اس دوران متعدد مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں۔

دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور انڈونیشیا قریبی، دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کے حامل ممالک ہیں اور دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر دورے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

2

افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے، امریکی رپورٹ میں تصدیق

3

بھارتی وزیر خارجہ کے مسلح افواج کیخلاف بیانات انتہائی اشتعال انگیز اور گمراہ کن ہیں، دفتر خارجہ

4

پاک فوج کیخلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمے میں 2 صحافی اور پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اشتہاری قرار

5

اسلام آباد: گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کیس میں دونوں خاندانوں میں صلح، کیس ختم، ملزم ضمانت پررہا

6

پاکستان تحریک انصاف ’مایوس کن‘ بیانات کے باوجود بات چیت کیلئے تیار

7

یکم جنوری سے اضافی ایل این جی عالمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کریں گے، وزیر پیٹرولیم

8

ایران: میراتھن میں خواتین کی حجاب کے بغیر تصاویر سامنے آنے پر 2 منتظمین گرفتار

کارٹون

کارٹون : 8 دسمبر 2025
کارٹون : 7 دسمبر 2025