’دنیا میں بے غیرتوں کی کمی نہیں‘ بشری انصاری جعلی آئی ڈیزکے ذریعے پیسے مانگنے والوں پر برس پڑیں

’دنیا میں بے غیرتوں کی کمی نہیں‘ بشری انصاری جعلی آئی ڈیزکے ذریعے پیسے مانگنے والوں پر برس پڑیں
سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری اپنے نام سے بنے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے لوگوں سے پیسے مانگنے والوں پر سخت برہم، تنگ آکر انسٹاگرام پر سخت وارننگ اور ویڈیو پیغام جاری کردیا۔
بشریٰ انصاری نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس کا عنوان تھا کہ اب سوشل میڈیا پر بھکاری میری جعلی آئی ڈیز استعمال کر رہے ہیں، براہِ کرم انہیں فالو نہ کریں۔
ویڈیو میں انہوں نے ان جعلی اکاؤنٹس پر شدید برہمی کا اظہار کیا جو ان کے نام سے چل رہے ہیں اور انسٹاگرام سے لی گئی تصاویر کے ذریعے بھیک مانگ رہے ہیں، کچھ اکاؤنٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جمعرات غریبوں کی مدد کا مذہبی دن ہے جبکہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے این جی او بنا رہے ہیں۔
انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دنیا میں بے غیرتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔
اسی ویڈیو میں بشریٰ انصاری نے ایک تازہ جعلی اکاؤنٹ کی نشاندہی بھی کی جس میں ان کی نئی تصویر استعمال کی گئی تھی، جس میں وہ بندی لگائے نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس دھوکے میں نہ آئیں اور یاد دلایا کہ وہ اس مسئلے پر پہلے بھی آواز اٹھا چکی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایسی ویڈیو بنائی تھی کہ میری جعلی آئی ڈیز کو فالو نہ کریں۔ پرسوں میری ایک نئی تصویر تھی جس میں میں نے پیشانی پر بندی لگائی ہوئی تھی، اسی تصویر کے ساتھ بھی ایک اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پتا نہیں کیسے، وہ میری نجی تصاویر انسٹاگرام سے لے لیتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے پیسے مانگتے ہیں۔
بشریٰ انصاری نے کہا کہ وہ بار بار ان صفحات کو رپورٹ اور بلاک کرتی ہیں، مگر مسئلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر وہ کبھی کسی کی مدد کرتی ہیں تو خاموشی سے کرتی ہیں اور انہوں نے دنیا میں کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا۔
کسی بھی ابہام سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے اصل اکاؤنٹس بھی بتائے: انسٹاگرام پر ansari.bushra فیس بک پر Bushra Bashir اور ایک اور فیس بک اکاؤنٹ جس میں وہ صائمہ چوہدری کے کردار میں تانگے پر بیٹھی نظر آتی ہیں۔