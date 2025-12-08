  • KHI: Clear 27.1°C
مائنس ون مان لیں ورنہ پوری پی ٹی آئی مائنس ہوسکتی ہے، فیصل واڈا

ویب ڈیسکشائع 08 دسمبر 2025 02:34pm
فیصل واڈا نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اقتدار اور پیسے کی جنگ کر رہے ہیں، انہیں ملک سے محبت نہیں۔ —فائل فوٹو: ڈان نیوز
فیصل واڈا نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اقتدار اور پیسے کی جنگ کر رہے ہیں، انہیں ملک سے محبت نہیں۔ —فائل فوٹو: ڈان نیوز

سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ مائنس ون مان لیں ورنہ پوری پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) مائنس ہوسکتی ہے، اب ایکشن پر ڈبل ری ایکشن ہو گا، پی ٹی آئی کے لوگ اقتدار اور پیسے کی جنگ کررہے ہیں۔

نجی ٹی وی ’جیو نیوز‘ کے پروگرام ’نیا پاکستان‘ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈی جی (آئی ایس پی آر) کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سے لوگ سرنڈر کرچکے ہیں، بانی کی بہنوں نے وہ کام کردیا جو حکومت کو پتا نہیں تھا، بہنوں نے بتادیا کہ ملاقات نہ ہو تو بانی فرسٹریٹ ہوجاتے ہیں۔

فیصل واوڈا نے کہا کہپی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہوچکی ہے، پی ٹی آئی والوں کو ملک سے محبت نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نیا سیاسی لفظ آگیا ہے، ایسی کی تیسی، اب ایک انچ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔

سابق پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ پیر (آج ) سے ترقی شروع ہو جائے گی۔

انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اقتدار اور پیسے کی جنگ کر رہے ہیں، انہیں ملک سے محبت نہیں، یہ سیاست دانوں کا سارا جھگڑا آپس کا ہے۔

سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ اب برداشت ایک انچ بھی نہیں کیا جائے گا، رگڑ دیں گے۔

اُن کا کہنا ہے کہ مائنس ون مان لیں اور گھر جائیں، آج تک برداشت کر کے ہی یہاں تک آئے ہیں۔

