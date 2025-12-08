مرحوم سینٹر عرفان صدیقی کی خالی نشست پر عابد شیر علی بلامقابلہ سینیٹر منتخب
مرحوم سینٹر عرفان صدیقی کی خالی نشست پر مسلم لیگ (ن) کے امیدوار عابد شیر علی بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہوگئے۔
ڈان نیوز کے مطابق مرحوم سینٹر عرفان صدیقی کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ (ن) کی سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کو ٹکٹ جاری کیا تھا۔
تاہم دیگر امیدواراوں احسان افضل اور عبدالجبار کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے پر عابد شیر علی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوگئے۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف نے عابد شیر علی کو سینیٹ انتخابات میں بلا مقابلہ کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور ان مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ (ن) کو عوامی خدمت کی بدولت ہر محاذ پر فتح نصیب ہو رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ عابد شیر علی پارٹی کے سرگرم رہنما ہیں اور انہوں نے گزشتہ ادوار میں عوامی خدمت سے اپنا نام بنایا۔
مزید کہا کہ عابد شیر علی بطور سینیٹر میاں نواز شریف کی لازوال قیادت میں ملکی تعمیر و ترقی اور عوامی خدمت کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔