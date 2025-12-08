  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

شکیب الحسن کا جان بوجھ کر غیر قانونی ایکشن سے باؤلنگ کروانے کا انکشاف

اسپورٹس ڈیسکشائع 08 دسمبر 2025 05:10pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

بنگلا دیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شکیب الحسن نے جان بوجھ کر غیر قانونی ایکشن کے ساتھ بولنگ کرنے کا انکشاف کیا ہے۔

کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کے مطابق بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر شکیب الحسن نے انکشاف کیا ہے کہ جب اُن کی باؤلنگ ایکشن پر اعتراض کیا گیا اور پھر 2024 میں کاؤنٹی کلب سرے کے ساتھ سیزن کے بعد اُن پر پابندی عائد کی گئی، تو وہ تھوڑا بہت جان بوجھ کر غیرقانونی ایکشن کے ساتھ باؤلنگ کر رہے تھے۔

یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں لوفبرا یونیورسٹی میں کیے گئے ٹیسٹ میں ان کے ایکشن کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا جس کے بعد شکیب پر ای سی بی کی جانب سے تمام مقابلوں میں باؤلنگ کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔

آئی سی سی کے قوانین کے مطابق، یہ پابندی خودبخود انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی نافذ ہوگئی تھی۔

شکیب نے ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں میں تھوڑا بہت جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا کیونکہ میں نے ایک میچ میں 70 سے زیادہ اوورز باؤلنگ کی تھی۔

مزید کہا کہ میں نے اپنی ٹیسٹ کرکٹ میں کبھی 70 اوورز نہیں پھینکے، میں سرے کی جانب سے ٹاؤنٹن میں سمرسیٹ کے خلاف چار روزہ میچ کھیل رہا تھا، اور میں بہت تھک گیا تھا۔

بنگلہ دیش کے سابق کپتان نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا امپائر مجھے وارننگ دیں گے لیکن انہوں نے قانون کے مطابق کام کیا، رپورٹ کیے جانے پر میں نے شکایت بھی نہیں کی اور پھر میں باؤلنگ ایکشن کے ٹیسٹ میں بھی فیل ہوا، پھر دوبارہ ٹیسٹ دیا اور وہ کلیئر ہوا۔

بنگلادیشی آل راؤنڈر نے اس میچ میں مجموعی طور پر 63.2 اوورز کرائے تھے جب کہ شکیب الحسن کو رواں برس کے آغاز میں تیسرے ٹیسٹ کے بعد بولنگ کے لیے کلیئر قرار دیا گیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

2

افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے، امریکی رپورٹ میں تصدیق

3

بھارتی وزیر خارجہ کے مسلح افواج کیخلاف بیانات انتہائی اشتعال انگیز اور گمراہ کن ہیں، دفتر خارجہ

4

پاک فوج کیخلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمے میں 2 صحافی اور پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اشتہاری قرار

5

اسلام آباد: گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کیس میں دونوں خاندانوں میں صلح، کیس ختم، ملزم ضمانت پررہا

6

پاکستان تحریک انصاف ’مایوس کن‘ بیانات کے باوجود بات چیت کیلئے تیار

7

یکم جنوری سے اضافی ایل این جی عالمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کریں گے، وزیر پیٹرولیم

8

ایران: میراتھن میں خواتین کی حجاب کے بغیر تصاویر سامنے آنے پر 2 منتظمین گرفتار

کارٹون

کارٹون : 8 دسمبر 2025
کارٹون : 7 دسمبر 2025