شکیب الحسن کا جان بوجھ کر غیر قانونی ایکشن سے باؤلنگ کروانے کا انکشاف
بنگلا دیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شکیب الحسن نے جان بوجھ کر غیر قانونی ایکشن کے ساتھ بولنگ کرنے کا انکشاف کیا ہے۔
کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کے مطابق بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر شکیب الحسن نے انکشاف کیا ہے کہ جب اُن کی باؤلنگ ایکشن پر اعتراض کیا گیا اور پھر 2024 میں کاؤنٹی کلب سرے کے ساتھ سیزن کے بعد اُن پر پابندی عائد کی گئی، تو وہ تھوڑا بہت جان بوجھ کر غیرقانونی ایکشن کے ساتھ باؤلنگ کر رہے تھے۔
یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں لوفبرا یونیورسٹی میں کیے گئے ٹیسٹ میں ان کے ایکشن کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا جس کے بعد شکیب پر ای سی بی کی جانب سے تمام مقابلوں میں باؤلنگ کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔
آئی سی سی کے قوانین کے مطابق، یہ پابندی خودبخود انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی نافذ ہوگئی تھی۔
شکیب نے ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں میں تھوڑا بہت جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا کیونکہ میں نے ایک میچ میں 70 سے زیادہ اوورز باؤلنگ کی تھی۔
مزید کہا کہ میں نے اپنی ٹیسٹ کرکٹ میں کبھی 70 اوورز نہیں پھینکے، میں سرے کی جانب سے ٹاؤنٹن میں سمرسیٹ کے خلاف چار روزہ میچ کھیل رہا تھا، اور میں بہت تھک گیا تھا۔
بنگلہ دیش کے سابق کپتان نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا امپائر مجھے وارننگ دیں گے لیکن انہوں نے قانون کے مطابق کام کیا، رپورٹ کیے جانے پر میں نے شکایت بھی نہیں کی اور پھر میں باؤلنگ ایکشن کے ٹیسٹ میں بھی فیل ہوا، پھر دوبارہ ٹیسٹ دیا اور وہ کلیئر ہوا۔
بنگلادیشی آل راؤنڈر نے اس میچ میں مجموعی طور پر 63.2 اوورز کرائے تھے جب کہ شکیب الحسن کو رواں برس کے آغاز میں تیسرے ٹیسٹ کے بعد بولنگ کے لیے کلیئر قرار دیا گیا۔