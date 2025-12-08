  • KHI: Clear 20.5°C
  • LHR: Clear 13.7°C
  • ISB: Clear 12°C
  • KHI: Clear 20.5°C
  • LHR: Clear 13.7°C
  • ISB: Clear 12°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پرتشدد اور انتشار کی سیاست، پی ٹی آئی کی عادت ہے، مریم اورنگزیب

ویب ڈیسک شائع December 8, 2025
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پرتشدد اور انتشار کی سیاست پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی عادت قرار دے دی۔

ڈان نیوز کے مطابق لاہور میں مریم اورنگزیب کا نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہنا تھا کہ پرتشدد اور انتشار کی سیاست، پی ٹی آئی کی عادت ہے۔

انہوں نے کہا کہ اداروں پر حملہ ہوتا ہے تو ادارے ردعمل دیتے ہیں، دوبارہ کسی کو 9 مئی کی اجازت نہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے عناصر کے ساتھ قومی سلامتی کے دشمنوں جیسا سلوک ہوگا۔


سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ ملک دشمن کے ساتھ نیکسز بنا کر ملک دشمنی کریں گے تو وہ آزادی اظہار رائے نہیں، ذہنی مریض کے ساتھ ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتا ہے، ان لوگوں کو سمجھاؤ تو آگے سے گالی دیتے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

2

افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے، امریکی رپورٹ میں تصدیق

3

بھارتی وزیر خارجہ کے مسلح افواج کیخلاف بیانات انتہائی اشتعال انگیز اور گمراہ کن ہیں، دفتر خارجہ

4

پاک فوج کیخلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمے میں 2 صحافی اور پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اشتہاری قرار

5

پاکستان تحریک انصاف ’مایوس کن‘ بیانات کے باوجود بات چیت کیلئے تیار

6

اسلام آباد: گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کیس میں دونوں خاندانوں میں صلح، کیس ختم، ملزم ضمانت پررہا

7

ایران: میراتھن میں خواتین کی حجاب کے بغیر تصاویر سامنے آنے پر 2 منتظمین گرفتار

8

یکم جنوری سے اضافی ایل این جی عالمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کریں گے، وزیر پیٹرولیم

کارٹون

کارٹون : 8 دسمبر 2025
کارٹون : 7 دسمبر 2025