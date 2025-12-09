  • KHI: Clear 20.8°C
بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی بگ بیش لیگ کیلئے آسٹریلیا پہنچ گئے

اسپورٹس ڈیسک شائع December 9, 2025 اپ ڈیٹ December 9, 2025 05:28pm
قومی ٹیم کے سابق اور موجودہ کپتان بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کے لیے آسٹریلیا پہنچ گئے۔

بابر اعظم لندن روڈ شو میں شرکت کے بعد آسٹریلیا روانہ ہوئے جہاں انھوں نے اپنی ٹیم سڈنی سکسرز کو جوائن کرلیا۔

قومی ون ڈے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بھی اپنی ٹیم برسبین ہیٹ کو جوائن کرلیا ہے جب کہ سابق کپتان محمد رضوان پہلے ہی میلبرن کی ٹیم کو جوائن کرچکے ہیں۔

پاکستان کے کئی کھلاڑی اس سال بگ بیش لیگ میں ایکشن میں نظر آئیں گے، لیگ کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا۔

یاد رہے کہ بگ بیش لیگ (بی بی ایل) کے لیے قومی کرکٹرز کو 14 دسمبر سے 28 جنوری تک این او سی جاری کیے گئے ہیں۔

پی سی بی کی جانب سے بابر اعظم ، محمد رضوان ، شاہین آفریدی ، حارث روف شاداب خان اور حسن علی کو این او سی جاری ہوئے ہیں۔


