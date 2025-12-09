  • KHI: Clear 20.8°C
بھارت: گوا کے نائٹ کلب میں آتشزدگی، 25 افراد ہلاک، مالک فرار

ویب ڈیسکشائع 09 دسمبر 2025 08:30pm
— فوٹو: اے ایف پی
— فوٹو: اے ایف پی

بھارتی ریاست گوا کے نائٹ کلب میں لگنے والی آگ سے 25 افراد ہلاک ہوگئے جبکہ مالک ملک سے فرار ہو گیا۔

غیر ملکی خبررساں ادارے ‘اے ایف پی’ نے پولیس حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ بھارت کے سیاحتی مرکز گوا کے ایک نائٹ کلب میں ہفتے کے اختتام پر لگنے والی آگ میں 25 افراد کی ہلاک ہو گئے تھے، پولیس کے مطابق کلب کے مالکان ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔

ریاست کے شمالی ساحلی علاقے آربورا میں واقع اس کلب میں پیش آنے والے حادثے کے زیادہ تر ہلاک شدگان عملے کے افراد تھے، جن میں چار نیپالی شہری بھی شامل تھے۔

افسران کے مطابق آگ کا سبب ممکنہ طور پر ‘الیکٹریکل آتش بازی’ تھی، اور زیادہ تر افراد کی موت تہہ خانے اور باورچی خانے میں دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی، جب کلب کے لکڑی کے حصوں نے آگ پکڑ لی۔

پولیس کی جانب سے پیر کی شب جاری بیان میں کہا گیا کہ کلب کے مالکان سوربھ اور گورو لتھرا حادثے کے فوراً بعد تھائی لینڈ کے شہر فوکٹ چلے گئے۔

اے ایف پی نے سوربھ لتھرا سے رابطہ کیا لیکن فوری طور پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔

پولیس نے بتایا کہ افسران نے نئی دہلی میں بھائیوں کے گھر پر چھاپہ مارا، مگر معلوم ہوا کہ وہ ملک چھوڑ چکے ہیں۔

پولیس کا مزید کہنا تھا کہ یہ ان کے تفتیش سے بچنے کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے، حکام نے ان کی تلاش میں انٹرپول سے مدد کی درخواست کی ہے۔

گزشتہ روز سوربھ لتھرا نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس سانحے پر ‘گہرے دکھ’ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو ‘ہر ممکن مدد’ فراہم کرنے کا وعدہ کیا، تاہم انہوں نے اپنی موجودہ جگہ نہیں بتائی۔

انہوں نے لکھا کہ ‘انتظامیہ اس المناک واقعے سے ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہے اور اس سے انتہائی افسردہ ہے۔’

بحیرۂ عرب کے کنارے واقع گوا نائٹ لائف، ریتیلی ساحلوں اور پرسکون ساحلی ماحول کی وجہ سے ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔

