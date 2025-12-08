  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
  • KHI: Clear 27.1°C
  • LHR: Clear 18.4°C
  • ISB: Clear 12.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

این سی سی آئی اے حراست میں تشدد، 9 کروڑ اکاؤنٹ سے نکالے گئے، ڈکی بھائی کے الزامات

ذوالقرنین طاہر | رانا بلال | مانیٹرنگ ڈیسک شائع December 8, 2025 اپ ڈیٹ December 8, 2025 11:33am
ترجمان این سی سی آئی اے نے کہا کہ اپنے افسران کی بدعنوانی کیخلاف صفر برداشت کی پالیسی ہے۔ —فوٹو: اسکرین گریب/یو ٹیوب
ترجمان این سی سی آئی اے نے کہا کہ اپنے افسران کی بدعنوانی کیخلاف صفر برداشت کی پالیسی ہے۔ —فوٹو: اسکرین گریب/یو ٹیوب

یوٹیوبر سعد الرحمٰن (ڈکی بھائی) نے اتوار کے روز اپنے یوٹیوب چینل پر تقریباً ایک گھنٹے طویل ویڈیو اپ لوڈ کی، جس میں انہوں نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کی حراست میں جسمانی اور زبانی تشدد کے الزامات لگائے۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق سعد الرحمٰن کو اگست میں لاہور ایئرپورٹ سے این سی سی آئی اے نے گرفتار کیا تھا، ان پر الزام تھا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن جوئے اور بیٹنگ کی ایپلی کیشنز کی تشہیر کر رہے تھے، 25 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں سرکاری تحویل سے رہا نہیں کیا گیا تھا۔

اس دوران، ستمبر میں این سی سی آئی اے لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چوہدری کو مختلف تنازعات، بشمول ڈکی بھائی پر مبینہ تشدد، کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔

اتوار کو اپ لوڈ کی گئی ویڈیو میں، سعد الرحمٰن نے اپنی گرفتاری سے لے کر این سی سی آئی اے کی تحویل میں ریمانڈ تک کے واقعات کی تفصیل بیان کی، انہوں نے بتایا کہ ان کی ملاقات سرفراز چوہدری سے ہوئی، جن کے بارے میں انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ان سے زبانی اور جسمانی طور پر بدسلوکی کرتے رہے۔

سعد الرحمٰن نے کہا کہ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور مجھے گالیاں بکنے لگا، اس نے پوچھا کہ تمہارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یوٹیوب سے آتا ہے، میرے 8 ملین سبسکرائبرز ہیں، اس نے مجھ پر بچوں کے ذہن خراب کرنے کا الزام لگایا۔

’وہ مسلسل گالیاں دیتا رہا اور مجھے اتنے تھپڑ مارے کہ میں گنتی بھول گیا‘۔

سعدالرحمٰن نے مزید الزام لگایا کہ حکام نے انہیں رشوت دینے کی کوشش کی، اور 7 سے 8 کروڑ روپے میں معاملہ ختم کرنے کی پیشکش کی، جو ان کے پاس نہیں تھے۔

انہوں نے کہا کہ جب میں این سی سی آئی اے کی حراست میں تھا، تو آپ نے شاید اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ پوڈکاسٹ میں 3 لاکھ 26 ہزار ڈالر کے بارے میں سنا ہوگا، انہوں نے یہ پیسے مجھ سے برآمد کیے تھے، تفتیشی افسر (آئی او) نے مجھے اپنا بائنینس اکاؤنٹ کھولنے کا حکم دیا۔

ڈکی بھائی نے کہا کہ اس نے میری تمام ٹریڈز اور ٹوکنز نقصان پر بند کیے اور انہیں امریکی ڈالرز میں تبدیل کیا، پھر اس نے مجھے انہیں ٹرانسفر کرنے کا حکم دیا۔

یوٹیوبر نے مزید الزام لگایا کہ آئی او نے وہ رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرلی۔

سعد الرحمٰن نے کہا کہ حراست کے پہلے دن وہ ’بہت بے بس‘ محسوس کر رہے تھے، اور مزید الزام لگایا کہ تحقیقات میں تعاون کے باوجود انہیں حکام کی جانب سے مارا پیٹا گیا۔

انہوں نے کہا کہ جب ان کی ملاقات کسی واقف شخص سے ہوئی، تو انہوں نے اسے درخواست کی کہ وہ گارڈز سے کہے کہ ’انہیں کم ماریں‘۔

این سی سی آئی اے لاہور کے ترجمان نے ’ڈان‘ کی جانب سے الزامات پر تبصرہ طلب کرنے پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی افراد کرتے ہیں، ادارے نہیں۔

ترجمان نے کہا کہ این سی سی آئی اے اپنے افسران کی کسی بھی قسم کی بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرینس کی سخت پالیسی رکھتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے سے متعلق تمام کارروائیاں میرٹ پر اور مکمل قانونی طریقۂ کار کے مطابق آگے بڑھ رہی ہیں، اور ایف آئی اے اینٹی کرپشن میں تحقیقات پہلے ہی جاری ہیں۔

28 اکتوبر کو، این سی سی آئی اے کے 6 اہلکاروں کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت لینے کے الزامات پر گرفتار کر کے ریمانڈ پر لے لیا گیا تھا۔

بیرسٹر میاں علی اشفاق نے ’ڈان‘ کو بتایا کہ 6 افسران کو ’اختیارات کے غلط استعمال اور رشوت کے الزامات میں ایف آئی اے کی حراست میں لے کر گرفتار کیا گیا‘ ہے اور انہیں ضلعی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں وہ ان کی نمائندگی کریں گے۔

اشفاق کے مطابق، ان 6 اہلکاروں میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چوہدری، انچارج زوار، سب انسپکٹر علی رضا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض، یاسر گجر اور مجتبیٰ کامران شامل ہیں۔

اس کیس کی ایف آئی آر سعد الرحمٰن کی اہلیہ عروب جتوئ کی درخواست پر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور میں 9 افراد کے خلاف درج کی گئی تھی، جن میں این سی سی آئی اے کے 8 اہلکار بھی شامل ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کرینہ کپور میری بیوی رہی ہیں، نکاح کیا تھا، مفتی قوی کا حیران کن دعویٰ

2

افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے، امریکی رپورٹ میں تصدیق

3

بھارتی وزیر خارجہ کے مسلح افواج کیخلاف بیانات انتہائی اشتعال انگیز اور گمراہ کن ہیں، دفتر خارجہ

4

پاک فوج کیخلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمے میں 2 صحافی اور پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اشتہاری قرار

5

اسلام آباد: گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کیس میں دونوں خاندانوں میں صلح، کیس ختم، ملزم ضمانت پررہا

6

پاکستان تحریک انصاف ’مایوس کن‘ بیانات کے باوجود بات چیت کیلئے تیار

7

یکم جنوری سے اضافی ایل این جی عالمی مارکیٹ میں بیچنا شروع کریں گے، وزیر پیٹرولیم

8

ایران: میراتھن میں خواتین کی حجاب کے بغیر تصاویر سامنے آنے پر 2 منتظمین گرفتار

کارٹون

کارٹون : 8 دسمبر 2025
کارٹون : 7 دسمبر 2025