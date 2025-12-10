سابق وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری
اسلام آباد کےجوڈیشل مجسٹریٹ نےمسلسل غیر حاضری پر سابق وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کردیئے۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) آزادی مارچ پر درج 2 مقدمات کے کیس کی سماعت ہوئی۔
جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس پر سماعت کی،علی امین گنڈا پور متعدد بار طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے، عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر سابق وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کردیئے۔
علی امین گنڈاپور ور دیگر کے خلاف تھانہ بہارہ کہو میں 2 مقدمات ہیں، بانی پی ٹی آئی عمران خان، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنما بری ہوچکے ہیں۔
عدالت نے کیسز کی مزید سماعت 5 جنوری تک ملتوی کردی۔