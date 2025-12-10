  • KHI: Clear 18.2°C
افواج پاکستان کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا، شہباز شریف

ویب ڈیسک شائع December 10, 2025
فائل فوٹو: ڈان نیوز
فائل فوٹو: ڈان نیوز

وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا، افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔

اسلام آباد میں قومی علما کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیرِ اعظم نے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کو ناقابل برداشت قرار دیا۔

سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ ’یہ علما کرام اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس فوج کا دفاع کریں جس نے ہمارے دفاع کے لیے اپنے لہو سے تاریخ رقم کی اور ہمارے ازلی دشمن کو ایسی شکست دی جسے وہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔‘

یاد رہے کہ اس تقریب میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز و آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت وفاقی وزراء ، اعلیٰ سرکاری حکام کے علاوہ علماو مشائخ کی بڑی تعداد موجود تھی۔

شہباز شریف نے کہا کہ ’پاکستان کی فوج نے دلیری اور جرأت سے جنگ لڑی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کی قیادت کی، پاکستانی افواج کی جرأت اور بہادری سے دشمن کو عبرت ناک شکست ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ قوم میں یکجہتی کی فضا قائم ہونے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا، ملک میں فرقہ پرستی کا خاتمہ ضروری ہے، اب بھی بعض مکاتبِ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں دوسرے (فرقے کے لوگ) ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔

شہباز شریف نے کہا کہ معرکۂ حق میں عظیم فتح حاصل ہوئی جس کے لیے قوم کی دعائیں قبول ہوئیں۔

ان کے مطابق ’افواج کے ہر سپاہی کی معرکۂ حق میں بے مثال کاوشیں شامل ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انڈیا کے خلاف جنگ کو جرأت سے لیڈ کیا۔مسلح افواج کی جرأت اور بہادری سے دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی۔‘

انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’پاکستان کی معیشت آج تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سیاسی و عسکری قیادت نے کردار ادا کیا ہے۔‘

وزیر اعظم نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں علما کرام کے کردار کو سراہتے ہوئے قومی معاملات پر یکجان ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا معرکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کی معترف ہے۔

