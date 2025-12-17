  • KHI: Partly Cloudy 23.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.7°C
  • ISB: Partly Cloudy 14.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 23.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.7°C
  • ISB: Partly Cloudy 14.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستانی کوہ پیما ثمینہ بیگ نے نئی تاریخی کامیابی حاصل کرلی

اسپورٹس ڈیسک شائع December 17, 2025 اپ ڈیٹ December 17, 2025 04:47pm
ثمینہ بیگ نےساؤتھ پول پہنچنے پر پاکستان کا پرچم اور کمیونٹی کا جھنڈا لہرایا۔ فائل فوٹو: سوشل میڈیا
ثمینہ بیگ نےساؤتھ پول پہنچنے پر پاکستان کا پرچم اور کمیونٹی کا جھنڈا لہرایا۔ فائل فوٹو: سوشل میڈیا

پاکستان کی خاتون کوہ پیما ثمینہ بیگ نے ایکسپلورر گرینڈ سلیم کو مکمل کرنےکے جانب ایک اور قدم رکھ دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق گلگت سے تعلق رکھنے والی ثمینہ بیگ قطب جنوبی پہنچ گئیں، ثمینہ بیگ یونین گلیشیئر سے ساؤتھ پول پہنچی تھیں۔

اس حوالے سے کوہ پیما کے بھائی مرزا علی نے بتایا کہ انکی بہن ثمینہ نے اپنے سفر کیلئے اسکینگ کا روٹ اپنایا جو چیلنجنگ مرحلہ تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ثمینہ بیگ نےساؤتھ پول پہنچنے پر پاکستان کا پرچم اور کمیونٹی کا جھنڈا لہرایا۔

ثمینہ بیگ کی نظریں ایکسپلورر گرینڈ سلیم مکمل کرنے پر ہے، اس ہدف کے لیے ثمینہ بیگ کو اب صرف قطب شمالی پہنچناہے، ایکسپلورر گرینڈ سلیم مکمل کرنےکیلئےسیون سمٹس کے ساتھ ساؤتھ اور نارتھ پول پہنچنا ہوتا ہے۔

واضح رہے ثمینہ بیگ پہلے ہی7 براعظموں کی 7 بڑی چوٹیاں سر کرکے سیون سمٹ مکمل کرچکی ہیں۔


1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ٹی ایل پی کے مرکزی رہنما کو 35 سال قید کی سزا

2

حملہ آور باپ نے بھارتی اور بیٹے نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر فلپائن کا دورہ کیا، حکام کی تصدیق

3

ڈاکٹر وردہ قتل کیس کے ایک ملزم نے اعتراف جرم کرلیا

4

سڈنی واقعہ: حملہ آور کا تعلق بھارتی شہر حیدرآباد سے تھا، بھارتی پولیس کی تصدیق

5

فیض حمید کی سزا: ایک غیر معمولی فیصلہ یا روایتی تسلسل؟

6

گھوٹکی میں مسافروں کے اغوا کے بعد پولیس و رینجرز کی کارروائی، 10 مغوی بازیاب

7

عمران خان کے بیٹوں کا جنوری میں پاکستان آنے کا منصوبہ، والد کو ’ڈیتھ سیل‘ میں رکھنے کا الزام

8

سڈنی واقعہ: غلط شناخت پر پاکستانی نژاد شہری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں، گھر میں محصور

کارٹون

کارٹون : 17 دسمبر 2025
کارٹون : 16 دسمبر 2025