پی ٹی آئی نے عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز پوسٹ ڈیلیٹ کر دی
پاکستان تحریکِ انصاف کے برطانیہ چیپٹر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے جس میں پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز بیانات کی ویڈیو شامل تھی۔
پی ٹی آئی یوکے نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے غیر قانونی طرزِ عمل کی حمایت نہیں کرتی اور آزاد شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے اپنے بیانات میں احتیاط برتیں۔
جمعے کو دفترِ خارجہ نے پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز بیانات اور تشدد پر اکسانے کے معاملے پر قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر میٹ کینل کو طلب کر کے ڈیمارش دیا تھا۔
باخبر ذرائع کے مطابق برطانوی حکومت سے باضابطہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ برطانیہ کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کی عسکری قیادت کو براہِ راست دھمکیاں دینے والوں کی شناخت کرے، انہیں گرفتار کرے، تحقیقات کرے اور مقدمات چلائے۔
ذرائع نے بتایا کہ 23 دسمبر کو پی ٹی آئی یوکے کے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی جس میں بریڈفورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر مظاہرین کو پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے عسکری قیادت کو کھلے عام دھمکیاں دیتے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ پوسٹ بعد ازاں ڈیلیٹ کر دی گئی۔
ہفتے کی صبح ایکس پر جاری بیان میں پی ٹی آئی یوکے نے کہا کہ اس نے ایک شہری کے عسکری قیادت کے خلاف بیان والی پوسٹ ہٹا دی ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ اگرچہ ہمارا خیال نہیں کہ مذکورہ فرد نے تشدد پر اکسایا، تاہم کسی بھی ممکنہ غلط فہمی سے بچنے اور فرد اور اس کے حقوق کے قانونی تحفظ کے پیشِ نظر احتیاطاً پوسٹ حذف کی گئی۔
پی ٹی آئی یوکے نے الزام عائد کیا کہ اندرون و بیرونِ ملک پاکستانیوں کو بے مثال جبر کا سامنا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان معاملات کی تحقیقات کو ترجیح دے۔
بیان میں کہا گیا کہ عمران خان اور بشریٰ خان کی طویل اور غیرانسانی قید کے باعث عوامی بے چینی میں اضافہ ہوا ہے، جسے اقوامِ متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے انسدادِ تشدد نے بھی تسلیم کیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اگرچہ عالمی سطح پر یہ تشویش قابلِ فہم اور جائز ہے، تاہم پی ٹی آئی کسی بھی غیرقانونی عمل کی حمایت نہیں کرتی۔ آزاد شہریوں کو بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے اپنے بیانات میں توازن رکھیں۔
پی ٹی آئی یوکے نے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ امید ہے متعلقہ شہری کو سرحد پار جبر کے کسی عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور برطانوی حکومت اس کی سلامتی، خیریت اور منصفانہ قانونی عمل کے حق کو یقینی بنائے گی۔