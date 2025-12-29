  • KHI: Clear 21.9°C
  • LHR: Partly Cloudy 13°C
  • ISB: Cloudy 12.3°C
  • KHI: Clear 21.9°C
  • LHR: Partly Cloudy 13°C
  • ISB: Cloudy 12.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اچانک بڑی کمی

ویب ڈیسکشائع 29 دسمبر 2025 05:07pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخی سطح پر پہنچنے کے بعد پیر کو اچانک بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت 5500 روپے کم ہوکر 4 لاکھ 70 ہزار 162 روپے ہے۔

ایسوسی ایشن کے مطابق 10 دس گرام سونے کا بھاؤ  بھی 4715 روپے کم ہوکر 4 لاکھ 3 ہزار 88 روپے ہے۔

اس کے علاوہ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ 55 ڈالر کم ہوکر 4478 ڈالر فی اونس ہے۔

یاد رہے کہ ہفتہ کو فی تولہ سونا 2300 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 75 ہزار 662 روپے کا ہوگیا تھا۔

دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 332 روپے کی کمی سے 8075 روپے ہوگئی۔


1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اٹلی کا پاکستانی کارکنوں کیلئے 10 ہزار سے زائد ملازمتوں کا اعلان

2

بلوچستان کے ساحلوں پر سمندری پانی سبز ہوگیا، ماہرین کیا کہتے ہیں؟

3

عمران فاروق کو الطاف حسین نے قتل کروایا، مصطفیٰ کمال

4

افغان طالبان کا پاکستان کی جانب مفاہمتی اشارہ، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، سراج حقانی

5

عثمان ہادی کے قتل کے دو مرکزی ملزمان بھارت فرار ہوگئے، ڈھاکا پولیس

6

کراچی کے شپاٹر!

7

پی ٹی آئی نے عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز پوسٹ ڈیلیٹ کر دی

8

لاہور ہائیکورٹ: پنجاب میں جائیدادوں کے قبضے سے متعلق ڈپٹی کمشنرز کے فیصلے کالعدم

کارٹون

کارٹون : 29 دسمبر 2025
کارٹون : 28 دسمبر 2025