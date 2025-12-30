  • KHI: Rain 21.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.3°C
  • ISB: Rain 11.2°C
  • KHI: Rain 21.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 14.3°C
  • ISB: Rain 11.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

الیکشن ٹربیونل نے این اے 130 سے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف یاسمین راشد کی درخواست مسترد کر دی

وجیہ احمد شیخشائع 30 دسمبر 2025 04:21pm
نواز شریف نے این اے 130 سے 179,310 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی جبکہ یاسمین راشد 104,485 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں۔ فائل فوٹو ڈان نیوز
نواز شریف نے این اے 130 سے 179,310 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی جبکہ یاسمین راشد 104,485 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں۔ فائل فوٹو ڈان نیوز

لاہور میں قائم ایک الیکشن ٹربیونل نے قید میں موجود پاکستان تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کی وہ درخواست مسترد کر دی، جس میں انہوں نے 2024 کے عام انتخابات میں لاہور کے حلقہ این اے 130 سے مسلم لیگ (ن) کے قائد نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔

ریٹائرڈ جسٹس رانا زاہد محمود نے یاسمین راشد کی درخواست تکنیکی بنیادوں پر خارج کی۔

فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت انتخابی عذر داری دائر کرنے کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہیں۔

ٹربیونل کا تحریری فیصلہ تاحال جاری نہیں کیا گیا۔

یاسمین راشد نے 16 اپریل 2024 کو نواز شریف کی کامیابی کے نوٹیفکیشن کو چیلنج کرتے ہوئے یہ درخواست دائر کی تھی۔

درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔

یاسمین راشد نے استدعا کی تھی کہ سابق وزیراعظم کی کامیابی کالعدم قرار دی جائے۔

انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے نتائج میں ردوبدل کر کے ان کی شکست کو یقینی بنایا۔

الیکشن کمیشن آف پاکستان نے این اے 130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفکیشن 13 فروری کو جاری کیا تھا۔

الیکشن کمیشن کے مطابق نواز شریف نے این اے 130 سے ایک لاکھ 79 ہزار 310 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ یاسمین راشد ایک لاکھ 4 ہزار 485 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے فوجی عدالت کی سزا کے خلاف اپیل دائر کردی

2

عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق میں طلاق کی وجہ ’تیسرا فریق‘؟

3

کراچی: سٹی کورٹ کے احاطے میں یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلا کا تشدد

4

کراچی میں دہشتگردی کی بڑی کارروائی ناکام، کم عمر بلوچ طالبہ کو خود کش بمبار بننے سے بچالیا گیا

5

بلوچستان کے ساحلوں پر سمندری پانی سبز ہوگیا، ماہرین کیا کہتے ہیں؟

6

اٹلی کا پاکستانی کارکنوں کیلئے 10 ہزار سے زائد ملازمتوں کا اعلان

7

وزیراعلیٰ کے پی کی آمد پر پنجاب اسمبلی میں ہنگامے کی انکوائری رپورٹ سیکیورٹی اداروں کو بھیجنے کا اعلان

8

عمران فاروق کو الطاف حسین نے قتل کروایا، مصطفیٰ کمال

کارٹون

کارٹون : 30 دسمبر 2025
کارٹون : 29 دسمبر 2025