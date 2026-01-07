  • KHI: Clear 18.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 10.6°C
  • ISB: Clear 8.7°C
  • KHI: Clear 18.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 10.6°C
  • ISB: Clear 8.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیر تعلیم سندھ کی یقین دہانی کے بعد نجی اسکولز نے 9 جنوری کو ہڑتال منسوخ کردی

ڈان اخبارشائع 07 جنوری 2026 02:56pm
وفد نے سندھ بھر کے نجی اسکولوں میں فری شپ طلبہ کے ڈیٹا کی تصدیق کے طریقۂ کار پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کی جانے والی تصدیق کے عمل پر متعدد خدشات موجود ہیں۔ فائل فوٹو: مرزا خرم شہزاد
وفد نے سندھ بھر کے نجی اسکولوں میں فری شپ طلبہ کے ڈیٹا کی تصدیق کے طریقۂ کار پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کی جانے والی تصدیق کے عمل پر متعدد خدشات موجود ہیں۔ فائل فوٹو: مرزا خرم شہزاد

کراچی: وزیرتعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کے بعد گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز نے 9 جنوری کو دی جانے والی ہڑتال کی کال واپس لے لی۔

فری شپ قانون کے تحت نجی اسکولوں کو اپنے کل داخل شدہ طلبہ میں سے 10 فی صد کو مفت تعلیم فراہم کرنا لازم ہے۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق الائنس کے ایک وفد نے منگل کو وزیر تعلیم سے ملاقات کی۔ اجلاس میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے چیئرمین ذوالفقار علی شاہ، سیکریٹری اسکول ایجوکیشن زاہد علی عباسی، ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ اسکولز محمد افضال اور نجی اسکولوں کی مختلف تنظیموں کے نمائندے انور علی بھٹی، سید طارق شاہ، سید شہزاد اختر، دانش الزمان، ناصر زیدی، حیدر علی اور دیگر شریک تھے۔

وفد نے سندھ بھر کے نجی اسکولوں میں فری شپ طلبہ کے ڈیٹا کی تصدیق کے طریقہ کار پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کی جانے والی تصدیق کے عمل پر متعدد خدشات موجود ہیں۔

وفد کا مؤقف تھا کہ تفتیش اور ڈیٹا کی تصدیق میں واضح فرق ہے جبکہ بعض علاقوں سے ڈیٹا کی تصدیق کے نام پر اسکول انتظامیہ اور والدین کے ساتھ نامناسب رویے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔

اس موقع پر وزیر تعلیم سردار علی شاہ نے کہا کہ اسکول الائنس کی جانب سے اٹھائے گئے تحفظات درست ہیں اور ڈیٹا کی تصدیق کے لیے واضح اور مربوط طریقۂ کار نہ ہونے کے باعث نجی اسکول انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

انہوں نے کہا کہ حکومت عدالتی فیصلوں کا احترام کرتی ہے اور فری شپ ڈیٹا کی تصدیق کے لیے ایک مؤثر فریم ورک تیار کیا جائے گا تاکہ تمام فریقین کے تحفظات دور ہو سکیں۔

اجلاس کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز کے باہمی اشتراک سے ایک مربوط اور شفاف تصدیقی نظام قائم کیا جائے گا، تاکہ اسکول انتظامیہ اور والدین کے خدشات کا مکمل ازالہ ہو اور کسی کو غیر ضروری پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

وزیر تعلیم نے سندھ میں تعلیم کے فروغ کے لیے نجی اسکولوں کے مثبت کردار کو بھی سراہا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

خیبرپختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے، ترجمان پاک فوج

2

ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 27ویں آئینی ترمیم پر شدید تنقید

3

پی آئی اے نجکاری کے بعد بھی کب تک خسارے میں رہے گی؟

4

وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا ماچاڈو کا وطن واپسی کا اعلان، عبوری صدر کو مسترد کردیا

5

کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، افغانستان سے لایا گیا 2 ہزار کلو بارودی مواد برآمد، 3دہشتگرد گرفتار

6

لاہور: نجی یونیورسٹی کی طالبہ کی ’خود کشی‘ کی کوشش، دوسری منزل سے چھلانگ لگادی

7

ایرانی چیف جسٹس کا ’فسادیوں‘ کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان

8

پاکستان کا ایجنڈا 2026 کیا ہونا چاہیے؟

کارٹون

کارٹون : 7 جنوری 2026
کارٹون : 6 جنوری 2026