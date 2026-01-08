  • KHI: Sunny 19.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 9.8°C
  • ISB: Sunny 13.7°C
  • KHI: Sunny 19.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 9.8°C
  • ISB: Sunny 13.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
بریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وفاقی کابینہ نے پیٹرول ڈیلرز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے منافع میں اضافے کی منظوری روک دی

خلیق کیانیشائع 08 جنوری 2026 12:37pm
وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے ای سی سی کی جانب سے منظور شدہ 2.56 روپے فی لیٹر اضافی مراعات کو پیٹرولیم انڈسٹری کے ریٹیل بزنس کے لیے سپلائی چین کی مکمل ڈیجیٹائزیشن سے مشروط کر دیا ہے۔فوٹو: پی آئی ڈی
وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے ای سی سی کی جانب سے منظور شدہ 2.56 روپے فی لیٹر اضافی مراعات کو پیٹرولیم انڈسٹری کے ریٹیل بزنس کے لیے سپلائی چین کی مکمل ڈیجیٹائزیشن سے مشروط کر دیا ہے۔فوٹو: پی آئی ڈی

اسلام آباد: وفاقی کابینہ نے ڈیلرز کمیشن اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں (او ایم سیز) کے منافع کے مارجن میں اس اضافے کو روک دیا ہے جس کی منظوری گزشتہ ماہ کے اوائل میں اس کی اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے دی تھی۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق باخبر ذرائع نے ’ڈان‘ کو بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے ای سی سی کی جانب سے منظور شدہ 2.56 روپے فی لیٹر اضافی مراعات کو پیٹرولیم انڈسٹری کے ریٹیل بزنس کے لیے سپلائی چین کی مکمل ڈیجیٹائزیشن سے مشروط کر دیا ہے۔

9 دسمبر کو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ہونے والے ای سی سی کے اجلاس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ان کے ڈیلرز کے منافع کو بہتر بنانے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دو مراحل میں 2.56 روپے فی لیٹر کے اضافی اضافے کی منظوری دی گئی تھی۔

ای سی سی نے اعلان کیا تھا کہ اس نے او ایم سیز اور پیٹرولیم ڈیلرز کے مارجن پر نظرثانی کی تجویز منظور کر لی ہے، جس میں پٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزیل پر 24-2023 اور 25-2024 کے قومی کنزیومر پرائس انڈیکس (مہنگائی کے اشاریہ) کے مطابق 5 سے 10 فیصد کے درمیان اضافے کی حد مقرر کی گئی ہے۔

اعلان میں کہا گیا تھا کہ ’یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مارجن میں آدھا اضافہ فوری طور پر ادا کیا جائے گا جبکہ بقیہ نصف ڈیجیٹائزیشن کی پیشرفت سے مشروط ہوگا، جس پر پیٹرولیم ڈویژن یکم جون 2026 تک رپورٹ پیش کرے گا‘۔

اس فیصلے کے تحت ای سی سی نے دو برابر اقساط میں او ایم سیز کے لیے 1.22 روپے فی لیٹر اور پٹرولیم ڈیلرز کے لیے 1.34 روپے فی لیٹر اضافے کی اجازت دی تھی۔ او ایم سیز کے لیے 61 پیسے فی لیٹر اور ڈیلرز کے لیے 67 پیسے فی لیٹر کا پہلا اضافہ 15 یا 31 دسمبر کو قیمتوں پر نظرثانی کے ساتھ نافذ ہونا تھا۔ اس سے فوری طور پر او ایم سیز کا مارجن 8.48 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیلرز کا مارجن بڑھ کر 9.31 روپے فی لیٹر ہو جانا تھا۔

دوسرا مساوی اضافہ یکم جون 2026 کو نافذ ہونا تھا، جو ان کے سیلز اور اسٹاک نیٹ ورک کی ڈیجیٹائزیشن اور سرکاری اداروں جیسے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا)، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) اور یپٹرولیم ڈویژن کے ساتھ لائیو رابطے سے مشروط تھا۔ اس اضافے کے ساتھ او ایم سیز 9.10 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیلرز ہر لیٹر کی فروخت پر تقریباً 9.98 روپے وصول کرتے۔ اس وقت او ایم سیز کو 7.87 روپے اور ڈیلرز کو 8.64 روپے فی لیٹر ادا کیے جاتے ہیں۔

تاہم حکومت نے 15 اور 31 دسمبر کو قیمتوں میں ہونے والی دو سہ ماہی نظرثانی کے دوران ڈیلرز اور او ایم سیز کے لیے شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی حالانکہ مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی تھی۔

رابطہ کرنے پر ایک اہلکار نے بتایا کہ وزیر اعظم جو پیداوار سے کھپت تک پورے پٹرولیم سیکٹر کی ڈیجیٹائزیشن اور ’ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو‘ کو ذاتی طور پر آگے بڑھا رہے ہیں، انہوں نے ریٹیل مارجن میں دو مرحلہ وار اضافے کی مخالفت کی اور ای سی سی کے فیصلے کے نفاذ کو 100 فیصد ڈیجیٹائزیشن سے جوڑ دیا جو ممکنہ طور پر یکم جون 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔

یہ اقدام گزشتہ سال اگست میں پارلیمنٹ سے منظور شدہ ایک قانون کے بعد سامنے آیا ہے جس کا مقصد درآمد اور پیداوار کے مرحلے سے لے کر اسٹوریج، نقل و حمل اور ریٹیل آؤٹ لیٹس پر فروخت تک تمام پٹرولیم مصنوعات کی ڈیجیٹل ٹریکنگ اور نگرانی کرنا ہے تاکہ اسمگلنگ اور ملاوٹ کو کم کیا جا سکے، جس سے ماحول اور انجن کی خرابی کے علاوہ سالانہ 300 سے 500 ارب روپے کے ریونیو نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

پیٹرولیم (ترمیمی) ایکٹ 2025 میں پیٹرولیم مصنوعات کی آئی ٹی پر مبنی ٹریکنگ کے لیے نئی دفعات شامل کی گئی ہیں تاکہ اسمگلنگ کو روکا جا سکے اور غیر قانونی نقل و حمل اور پٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی منتقلی کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے۔

تمام مقامی ریفائنریز اور بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں انفرادی طور پر اور اپنے مشترکہ فورمز سے حکومت سے مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ سرحدوں اور پیداوار و فروخت کے مقامی مقامات پر پیٹرولیم مصنوعات بشمول ایل پی جی کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں کیونکہ اس سے ان کے کاروبار پر منفی اثر پڑتا ہے اور حکومت کو ریونیو کا نقصان ہوتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

خیبرپختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے، ترجمان پاک فوج

2

ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 27ویں آئینی ترمیم پر شدید تنقید

3

پی آئی اے نجکاری کے بعد بھی کب تک خسارے میں رہے گی؟

4

وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا ماچاڈو کا وطن واپسی کا اعلان، عبوری صدر کو مسترد کردیا

5

کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، افغانستان سے لایا گیا 2 ہزار کلو بارودی مواد برآمد، 3دہشتگرد گرفتار

6

لاہور: نجی یونیورسٹی کی طالبہ کی ’خود کشی‘ کی کوشش، دوسری منزل سے چھلانگ لگادی

7

ایرانی چیف جسٹس کا ’فسادیوں‘ کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان

8

پاکستان کا ایجنڈا 2026 کیا ہونا چاہیے؟

کارٹون

کارٹون : 8 جنوری 2026
کارٹون : 7 جنوری 2026