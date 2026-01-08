پی ایس ایل کی تاریخ کی سب سے بڑی بولی، سیالکوٹ 185 کروڑ اور حیدرآباد175 کروڑ میں فروخت
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں دو نئی ٹیموں کا اضافہ ہوگیا، جہاں او زی ڈویلپرز نے سیالکوٹ کی فرنچائز 1 ارب 85 کروڑ روپے کی ریکارڈ بولی کے ذریعے حاصل کی، جبکہ اس سے چند لمحے قبل ایف کے ایس گروپ نے حیدرآباد کی فرنچائز 1 ارب 75 کروڑ روپے میں خریدی۔
یہ بولیاں جمعرات کو اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں ہونے والی نیلامی کے دوران سامنے آئیں۔
او زی ڈویلپرز اور سافٹ ویئر کمپنی آئی ٹو سی کے درمیان سیالکوٹ ٹیم کے لیے سخت مقابلہ ہوا۔
آئی ٹو سی کی آخری بولی 1 ارب 82 کروڑ روپے تھی، جس کے بعد او زی ڈویلپرز نے بولی بڑھا کر 1 ارب 85 کروڑ روپے کر دی، جو پی ایس ایل کی تاریخ کی اب تک کی سب سے بڑی بولی ہے۔
نیلامی کے پہلے مرحلے میں ایف کے ایس گروپ نے حیدرآباد کی فرنچائز حاصل کی، جہاں اس کا مقابلہ بھی آئی ٹو سی سے تھا، جس کی آخری بولی 1 ارب 70 کروڑ روپے رہی۔
پی ایس ایل میں شامل ہونے والی ساتویں ٹیم کی بنیادی قیمت 1 ارب 10 کروڑ روپے جبکہ آٹھویں ٹیم کی بنیادی قیمت 1 ارب 70 کروڑ روپے مقرر کی گئی تھی۔
حیدرآباد اور سیالکوٹ پہلی بار 2015 میں لیگ کے آغاز کے بعد پی ایس ایل کا حصہ بنیں گے۔
رواں سیزن 26 مارچ سے 3 مئی تک شیڈول ہے۔
فرنچائز کے لیے زیر غور شہروں میں فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفرآباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ شامل تھے۔
اس وقت پی ایس ایل کی ٹیموں میں لاہور قلندرز، اسلام آباد یونائیٹڈ، پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، کراچی کنگز اور ملتان سلطانز شامل ہیں۔
دو نئی ٹیموں کے لیے بولی دینے والوں میں ایف کے ایس، او زی ڈویلپرز، ایم نیکسٹ انک، ڈہرکی شوگر ملز، انویریکس سولر، آئی ٹو سی، جاز، پرزم ڈویلپرز، وی جی او ٹییل اور ولی پاکستان شامل تھے۔
نیلامی کی میزبانی سابق کپتان اور معروف کمنٹیٹر وسیم اکرم نے کی، جبکہ پی ایس ایل کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر بھی اسٹیج پر ان کے ہمراہ موجود تھے۔
سلمان نصیر نے کہا کہ پی ایس ایل کے دس سال ہمیں اس تاریخی لمحے تک لے آئے ہیں۔ وسیم اکرم نے بولی دہندگان کو یہ باور کرایا کہ فرنچائز حاصل کرنا محض ملکیت نہیں بلکہ ٹیم کے لوگو، کِٹس اور کھلاڑیوں سے رابطے سمیت کئی امکانات کا دروازہ کھولتا ہے۔
نیلامی سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے رائزنگ اسٹار ایشیا کپ جیتنے والی ٹیم کو 9 کروڑ روپے کا انعام دیا، جبکہ ہانگ کانگ سکسز جیتنے والی ٹیم کو 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کا کیش پرائز دیا گیا۔
واضح رہے کہ بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ میں کئی بار توسیع کی گئی تھی، پہلے 15 دسمبر سے 22 دسمبر اور بعد ازاں 24 دسمبر تک، کیونکہ یورپ، امریکا اور مشرق وسطیٰ سمیت مختلف خطوں سے سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہوا تھا۔ جس کی وجہ لندن اور نیویارک میں ہونے والے روڈ شو بھی بنے۔