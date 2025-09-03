  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

محبوبہ کا فون مصروف رہنے پر نوجوان نے گاؤں کی بجلی کاٹ دی

ویب ڈیسک شائع September 3, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

پڑوسی ملک بھارت میں نوجوان نے محبوبہ کا فون مسلسل مصروف رہنے پر تنگ آکر گرل فرینڈ کے گاؤں کی بجلی ہی کاٹ دی۔

بھارتی ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں نوجوان کو بھارتی ریاست بہار میں کھمبوں پر چڑھ کر گاؤں کی بجلی کاٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکا بڑے پلاس کے ساتھ بجلی کے کھمبے سے تاروں کو کاٹ دیتا ہے۔

مقامی افراد کے مطابق لڑکےنے مبینہ طور پر اپنی محبوبہ کا فون مسلسل مصروف رہنے کے بعد قدم اٹھایا اور پورے گاؤں کی بجلی کاٹ دی۔

اس نوجوان نے اپنی محبوبہ سے بات کرنے کے بجائے اپنا غصہ نکالنے کے لیے بجلی کاٹنے کا فیصلہ کیا، یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ویڈیو بہار کے کس ضلع کی ہے، تاہم سوشل میڈیا صارفین نے اس پر دلچسپ تبصرے کیے۔

سوشل میڈیا صارفین نے تبصرے کرتے ہوئے نوجوان کو ’سچا فلمی عاشق‘ قرار دیا جبکہ کچھ نے لکھا کہ نوجوان نے ’بجلی کاٹنے‘ کے سبب کو نئی جہت دے دی۔

ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ مذکورہ نوجوان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں کو بولی ووڈ فلمیں دیکھنا بند کر دینی چاہئیں۔

ایک اور صارف نے لکھا کہ صرف ایک لڑکی کی وجہ سے پورا گاؤں اب بجلی کے بغیر ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

2

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

3

تین سال تک مذاکرات کی کوشش کرتا رہا، عمران خان

4

راولپنڈی: دسویں کی طالبہ کو شادی کا جھانسہ دیکر ’ریپ‘ کرنے والا پرنسپل گرفتار

5

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

6

کون سی سیاسی شخصیت کس شوگر مل میں حصے دار، تفصیلات سامنے آگئیں

7

507 ارب روپے کا نیلم۔جہلم منصوبہ مقاصد اور عملدرآمد کے لحاظ سے مکمل ناکام قرار

8

ڈاکٹر نبیحہ کا مکان کی ملکیت کا دعویٰ غلط نکلا، ویڈیو میں حقیقت سامنے آگئی

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025