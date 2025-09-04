جناح ہاؤس کیس : علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز کو رہا کردیا گیا، شیر شاہ کی بھی ضمانت منظور
انسداد دہشتگردی عدالت( اے ٹی سی ) سے ضمانت منظور ہونے کے بعد لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز کو رہا کردیا،اے ٹی سی نے دوسرے بیٹے شیر شاہ کی بھی جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت منظور کرلی۔
انسداد دہشت گردی عدالت (اے ٹی سی) لاہور نے علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت منظور کی تھی جس کے بعد جیل حکام نے انہیں کوٹ لکھپت جیل سے رہا کردیا۔
انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے دوسرے بھانجے شیر شاہ کی ضمانت بھی منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنایا، پولیس نے جناح ہاؤس کیس میں شیر شاہ کو گرفتار کیا تھا۔
بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی جناح ہاؤس کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، اس دوران شیر شاہ کی جانب سے رانا مدثر عمر ایڈووکیٹ نے دلائل دیے۔
وکیل رانا مدثر نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے میں اب تک ملزم کی حد تک چالان نہیں آیا، ٹرائل نہ جانے کب شروع ہو لہٰذا لامحدود وقت تک ملزم کو قید نہیں رکھا جاسکتا۔
ان کا کہنا تھا کہ شیر شاہ کے خلاف پولیس فائل پر کوئی بیان موجود نہیں ہے، 28 ماہ تک گرفتاری نہیں کی گئی اچانک گرفتار کر لیا گیا، بانی پی ٹی آئی کی فیملی ہونے کے باعث انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔
شیر شاہ کے وکیل نے بتایا کہ ملزم کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت نہیں ہے اور ملزم کسی ہنگامہ آرائی میں بھی ملوث نہیں ہے جب کہ ایسے ملزمان جن پر شیر شاہ سے زیادہ سنگین الزامات تھے انہیں ضمانت دے دی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ شیر شاہ سے ڈنڈے کی پلانٹڈ ریکوری کرائی گئی، شریک ملزم کے بیان کی روشنی میں گرفتاری پر یہ عدالت ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کر چکی ہے، اس مقدمے گرفتار تمام ملزمان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔
وکیل رانا مدثر نے عدالت کو بتایا کہ شیرشاہ پر ایسا کوئی الزام نہیں کہ اس نے توڑ پھوڑ کی ہو، صرف ایک ملزم کی نشاندہی پر کسی دوسرے کو ملوث نہیں کیا جاسکتا۔
انہوں نے اے ٹی سی لاہور سے استدعا کی کہ عدالت شیر شاہ کی ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے۔
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس کیس میں شیر شاہ کی ضمانت منظور کر لی، عدالت نے ایک لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔
خیال رہے کہ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت (اے ٹی سی) لاہور نے علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز خان کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست ضمانت منظور کی تھی اور ملزم کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔
واضح رہے کہ چند روز قبل علیمہ خان نے کہا تھا کہ 4 مسلح افراد نے ان کے بیٹے شاہ ریز کو اغوا کرلیا ہے۔
بعد ازاں، پولیس نے علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی تھی، پولیس حکام کا کہنا تھا کہ شاہریز کو 9 مئی 2023 کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔
دریں اثنا، علیمہ خان کے وکیل رانا مدثر نے بتایاتھا کہ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ خان کو بھی گرفتار کرلیا گیا، علیمہ خان کا دوسرا بیٹا شیر شاہ آج اپنے بھائی کی پیشی کے لیے انسداد دہشتگردی عدالت آیا تھا۔